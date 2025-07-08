¡Ö¿©¸å¤Ë·ìÅüÃÍ¤¬¾å¤¬¤ëÍýÍ³¡×¤Ï¤´Â¸¤¸¤Ç¤¹¤«? ¹â·ìÅü¤¬´í¸±¤ÊÍýÍ³¤â´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤¬²òÀâ!
Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢·ìÅüÃÍ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ëÊý¤âÁý¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£·ìÅüÃÍ¤Ï¿©¸å¤Ë¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼¿©¸å¤Ï·ìÅüÃÍ¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤ÎÀÐËÜ¤µ¤ó¤Ë¾Ü¤·¤¯»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¢ä ¡Ú´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤¬²òÀâ¡ÛÄ«¿©È´¤¤¬ÂÎ¤Ë°¤¤¥ï¥±¡ÖÈîËþ¤äÅüÇ¢ÉÂ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×
´Æ½¤´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡§
ÀÐËÜ ¤á¤°¤ß¡Ê´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡Ë
¹ñÎ©Âç³ØÊ¸³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢°ìÈÌ´ë¶È¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ±ÉÍÜ»ÎÀìÌç³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¤·¡¢±ÉÍÜ»Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£ÉÂ±¡µë¿©¡¢¿©ÉÊ¥áー¥«ー¤ÎÉÊ¼Á´ÉÍý¡¢ÊÝ°é±à±ÉÍÜ»Î¤ò·Ð¸³¤·¤Æ2022Ç¯¤ËÆÈÎ©¡£¿©¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¥ì¥·¥Ô¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤Û¤«¡¢±ÉÍÜ¡¦·ò¹¯Ê¬Ìî¤Îµ»ö¼¹É®¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°Ãæ¡£
ÊÔ½¸Éô
¿©¸å¹â·ìÅü¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÀÐËÜ¤µ¤ó
¿©»ö¤òÀÝ¤ë¤È·ìÅüÃÍ¤Ï°ì»þÅª¤Ë¾å¾º¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢·ò¹¯¤Ê¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð2»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë¤ÏÀµ¾ïÃÍ¤Ç¤¢¤ë70～100mg/dl¤ËÌá¤ê¤Þ¤¹¡£¿©»ö¤òÀÝ¤Ã¤Æ¤«¤é2»þ´Ö¸å¤Î·ìÅüÃÍ¤¬140mg/dl°Ê¾å¤Ç¤¢¤ë¤È¡¢¿©¸å¹â·ìÅü¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
¿©¸å¹â·ìÅü¤Ï¤Ê¤¼µ¯¤³¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÀÐËÜ¤µ¤ó
¿©¸å¹â·ìÅü¤Î¿Í¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤È¤¤¤¦¥Û¥ë¥â¥ó¤¬Àµ¾ï¤Ëµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾å¾º¤·¤¿·ìÅüÃÍ¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤ÎÌò³ä¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤ÎÊ¬ÈçÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤¬Ê¬Èç¤µ¤ì¤Æ¤â¸ú²Ì¤¬¼å¤¤¾ì¹ç¤Ï·ìÅüÃÍ¤¬½½Ê¬¤Ë²¼¤¬¤é¤º¡¢¿©¸å¹â·ìÅü¤¬°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
¿©¸å¤Î·ìÅüÃÍ¤¬¹â¤¤¤Þ¤Þ¤À¤È¡¢¤Ê¤¼¤è¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÀÐËÜ¤µ¤ó
¿©¸å¹â·ìÅü¤¬Â³¤¯¤È¡¢¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤Îµ¡Ç½ÉÔÁ´¤¬¸¶°ø¤Ç¤¢¤ëÅüÇ¢ÉÂ¤òÈ¯¾É¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÅüÇ¢ÉÂ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤â¡¢¿©¸å¤Î·ìÅüÃÍ¤¬µÞ¾å¾º¤·¤¿¸å¡¢¤¹¤°¤ËµÞ¹ß²¼¤·¤ÆÀµ¾ïÃÍ¤ØÌá¤ë¡Ö·ìÅüÃÍ¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡×¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¤È´í¸±¤Ç¤¹¡£µÞ·ã¤Ê·ìÅüÃÍ¤ÎÊÑÆ°¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢·ì´ÉÊÉ¤¬½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤ÆÆ°Ì®¹Å²½¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤ÏMedical DOC¤Ë¤Æ¡Ú¿©¸å¹â·ìÅü¤òÍÞ¤¨¤ë¿©»ö¤È¤Ï¡© ´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤¬²òÀâ¡Û¤ÈÂê¤·¤Æ¸ø³«¤·¤¿µ»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤ÆÇÛ¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆâÍÆ¤Ï¤½¤Î¼èºà»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£