áÄ¿¿¤¢¤ß¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ö¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ý¤á¤°¤ê¡Ý¡×Âè1ÏÃ¸«¤É¤³¤í¤ò¾Ò²ð
¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ý¤á¤°¤ê¡Ý¡ÙÂè£±ÏÃ¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡ÊC¡ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
áÄ¿¿¤¢¤ß¼ç±é¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ý¤á¤°¤ê¡Ý¡Ù¤ÎÂè1ÏÃ¤¬¡¢7·î9Æü¤è¤ë10»þ¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£ ÀÄ½Õ¥É¥é¥Þ¤Î¶â»úÅã¤È¾Î¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é10Ç¯¡£º£Ìë¡¢ÎáÏÂ¤Î¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ù¤¬Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£ Âè1ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢²¿¤«¤Ë¿È¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤ÀÄ½ÕÇÔ¼Ô¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦ÍõÂô¤á¤°¤ë¡ÊáÄ¿¿¤¢¤ß¡Ë¤¬¡¢¿·¤¿¤ËÇß±à¹â¹»¶¥µ»¤«¤ë¤¿Éô¤Î¸ÜÌä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸ÅÅµ¥ª¥¿¥¯¤ÎÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¡¦Âç¹¾ÁÕ¡Ê¾åÇòÀÐË¨²»¡Ë¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ÇÊÑ¤ï¤ê»Ï¤á¤ëÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£ ¤á¤°¤ë¤Ï¤«¤ë¤¿Éô¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢°ìÅÙ¤âÉô³è¤Ë½Ð¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¶¥µ»¤«¤ë¤¿¤Î¥ë¡¼¥ë¤â¥Á¥ó¥×¥«¥ó¥×¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢3Ç¯À¸¤Î°úÂà»î¹ç¤Ë¿Í¿ô¹ç¤ï¤»¤Ç¶î¤ê½Ð¤µ¤ì¡¢1²óÀï¤ÇÉé¤±¤Æ¿ÍÌÜ¤â¤Ï¤Ð¤«¤é¤º¹æµã¤¹¤ëÀèÇÚ¤¿¤Á¤ò¸«¤ÆÊòµ¤¤Ë¤È¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤á¤°¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÎÞ¤¬½Ð¤ë¤Û¤É²¿¤«¤Ë¿È¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿·Ð¸³¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢²¿¤«¤ò¤ä¤ê¿ë¤²¤Æµã¤¯¤³¤È¤Ê¤ó¤ÆÀäÂÐ¤Ë¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡£¤Ä¤¯¤Å¤¯¡ÈÀÄ½Õ¤¬È©¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¡É¤È´¶¤¸¤¿¤á¤°¤ë¤ÏÂàÉô¤ò·è°Õ¤¹¤ë¤¬¡Ä¡£ ËÜºî¤¬Ï¢Â³¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤È¤Ê¤ëáÄ¿¿¤Ï¡¢¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¾¯¤·¤º¤Ä¤«¤ë¤¿¤È¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤»¤º¤Ë¤¤¤ë¤á¤°¤ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Âç¹¾ÀèÀ¸¤¬³Ý¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤Î¿ô¡¹¤¬¿´¤Ë²¹¤«¤µ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊÂè1ÏÃ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂè1ÏÃ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²¹¤«¤µ¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£ ¤Þ¤¿¡¢¤á¤°¤ë¤«¤é¡ÖÀÄ½Õ»þÂå¤ò¤«¤ë¤¿¤Ë¤µ¤µ¤²¤Æ¡¢ÀèÀ¸¤Ïº£¡¢ÍýÁÛ¤Î¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤é¤ì¤¿ÁÕ¤¬µï¼ò²°¤Ç¹â¹»»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¡¦¶ðÌîÊÙ¡Ê¿¹±ÊÍª´õ¡Ë¤òÁê¼ê¤Ë¤¯¤À¤ò´¬¤¯¥·¡¼¥ó¤âÅÐ¾ì¡£ ±Ç²è¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¤ÎÂ³Åê¤ÇËÜºî¤Ç¤ÏÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡È´ù¤¯¤ó¡É¤³¤È¶ðÌîÊÙ¤ò±é¤¸¤ë¿¹±Ê¤Ï¼«¿È¤Î½Ð±é¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö·îÆü¤ò·Ð¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¿ðÂôOB¡¦OG¤Î¶õµ¤´¶¤Ë¿»¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ìå«¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¸ÀÍÕ¤ò´ó¤»¤¿¡£
TVer¤Ç¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ý¤á¤°¤ê¡Ý¡Ù¤ÎÍ½¹ðÆ°²è¤ò¸ø³«Ãæ¡£¢£¸«¤É¤³¤í±Ç²è¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ù¤«¤é10Ç¯¡¢¤¢¤ÎÀÄ½Õ¤¬ºÆ¤Ó³«Ëë¡Öº£¤É¤Éô³è¤Ê¤ó¤Æ¥¿¥¤¥Ñ°¤¹¤®¤Ç¤·¤ç¡×¡½¡½¡£Çß±à¹â¹»2Ç¯À¸¤ÎÍõÂô¤á¤°¤ë¡ÊáÄ¿¿¤¢¤ß¡Ë¤Ï¡¢¶¥µ»¤«¤ë¤¿Éô¤ÎÍ©ÎîÉô°÷¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÀÄ½Õ¤è¤ê¤â¡¢¾Íè¤Ø¤ÎÅê»ñ¡ª²¿»ö¤â¥¿¥¤¥Ñ½Å»ë¤Î¤á¤°¤ë¤Ï¡¢³Ø¹»¤¬½ª¤ï¤ì¤Ð¥Ð¥¤¥È¡¢¤«¤é¤Î³Ø½¬½Î¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ë¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¤ÇÀÑ¤ßÎ©¤ÆÅê»ñ¡£
Éô³è¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐÆâ¿½ÅÀ¤ËÍÍø¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤À¤±¤Ç¤«¤ë¤¿Éô¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢°ìÅÙ¤âÉô³è¤Ë½Ð¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢¶¥µ»¤«¤ë¤¿¤Î¥ë¡¼¥ë¤â¥Á¥ó¥×¥ó¥«¥ó¥×¥ó¡£¤½¤í¤½¤íÂàÉôÆÏ¤ò½Ð¤½¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤±¤ì¤É¡Ä¡£
¤½¤ó¤Ê¤á¤°¤ë¤Î¹â¹»À¸³è¤¬¡¢¿·¤¿¤Ë¶¥µ»¤«¤ë¤¿Éô¤Î¸ÜÌä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸ÅÅµ¥ª¥¿¥¯¤ÎÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¡¦Âç¹¾ÁÕ¡Ê¾åÇòÀÐË¨²»¡Ë¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ç°ìÊÑ¡Ä¡ª²¿¤«¤Ë¿È¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤ÀÄ½ÕÇÔ¼Ô¤Î¤á¤°¤ë¤¬¶¥µ»¤«¤ë¤¿¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤ÈÅÔÂç²ñÍ¥¾¡¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆÍ¤¿Ê¤à¡£µã¤±¤ë¤Û¤ÉÇ®¤¤ÀÄ½Õ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¢£¤¢¤é¤¹¤¸
¡Öº£¤É¤Éô³è¤Ê¤ó¤Æ¥¿¥¤¥Ñ°¤¹¤®¤Ç¤·¤ç¡×¡½¡½Çß±à¹â¹»2Ç¯À¸¤Î¤á¤°¤ë¡ÊáÄ¿¿¤¢¤ß¡Ë¤Ï¡¢¶¥µ»¤«¤ë¤¿Éô¤ÎÍ©ÎîÉô°÷¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÀÄ½Õ¤è¤ê¤â¡¢¾Íè¤Ø¤ÎÅê»ñ¡ª²¿»ö¤â¥¿¥¤¥Ñ½Å»ë¤Î¤á¤°¤ë¤Ï¡¢³Ø¹»¤¬½ª¤ï¤ì¤Ð¥Ð¥¤¥È¡¢¤«¤é¤Î³Ø½¬½Î¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ë¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¤ÇÀÑ¤ßÎ©¤ÆÅê»ñ¡£Éô³è¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐÆâ¿½ÅÀ¤ËÍÍø¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤À¤±¤Ç¤«¤ë¤¿Éô¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢°ìÅÙ¤âÉô³è¤Ë½Ð¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢¶¥µ»¤«¤ë¤¿¤Î¥ë¡¼¥ë¤â¥Á¥ó¥×¥ó¥«¥ó¥×¥ó¡£¤½¤ó¤Ê¤á¤°¤ë¤Î¹â¹»À¸³è¤¬¡¢¿·¤¿¤Ë¶¥µ»¤«¤ë¤¿Éô¤Î¸ÜÌä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸ÅÅµ¥ª¥¿¥¯¤ÎÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¡¦Âç¹¾ÁÕ¡Ê¾åÇòÀÐË¨²»¡Ë¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ÇÊÑ¤ï¤ê»Ï¤á¡Ä¡£
3Ç¯À¸¤Î°úÂà»î¹ç¤Ë¿Í¿ô¹ç¤ï¤»¤Ç¶î¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¤á¤°¤ë¤Ï¡¢1²óÀï¤ÇÉé¤±¤Æ¿ÍÌÜ¤â¤Ï¤Ð¤«¤é¤º¹æµã¤¹¤ëÀèÇÚ¤¿¤Á¤ò¸«¤ÆÊòµ¤¤Ë¤È¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤á¤°¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÎÞ¤¬½Ð¤ë¤Û¤É²¿¤«¤Ë¿È¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿·Ð¸³¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢²¿¤«¤ò¤ä¤ê¿ë¤²¤Æµã¤¯¤³¤È¤Ê¤ó¤ÆÀäÂÐ¤Ë¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡£¤Ä¤¯¤Å¤¯¡ÈÀÄ½Õ¤¬È©¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¡É¤È´¶¤¸¤¿¤á¤°¤ë¤ÏÂàÉô¤ò·è°Õ¤¹¤ë¤¬¡Ä¡£
3Ç¯À¸¤¬°úÂà¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤«¤ë¤¿Éô¤Ï2Ç¯À¸¤ÎÍ¿ÌîÁðÂÀ¡Ê»³»þÁï¿¿¡Ë¤ÈÍ©ÎîÉô°÷¤Î¤á¤°¤ë¤À¤±¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤â¤Ï¤äÇÑÉôÀ£Á°¡Ä¡£¤á¤°¤ë¤ò°ú¤Î±¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ëÁÕ¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¼«Ê¬¤¬¶¥µ»¤«¤ë¤¿¤ÇÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢º£¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤âÉ¬Í×¤À¤ÈÎÏÀâ¡£¤½¤ó¤ÊÁÕ¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¡ÖÊ¿À®¤Î¸ÅÊ¸¡×¤À¤È¸À¤¦¤á¤°¤ë¡£¡ÖÀÄ½Õ»þÂå¤ò¤«¤ë¤¿¤Ë¤µ¤µ¤²¤Æ¡¢ÀèÀ¸¤Ïº£¡¢ÍýÁÛ¤Î¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¡½¡½¡£
¤á¤°¤ë¤Ë¸«Æ©¤«¤µ¤ì¤ÆÊÖ¤¹¸ÀÍÕ¤Î¤Ê¤¤ÁÕ¡Ä¡£µï¼ò²°¤Ç¹â¹»»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¡¦¶ðÌîÊÙ¡Ê¿¹±ÊÍª´õ¡Ë¤òÁê¼ê¤Ë¤¯¤À¤ò´¬¤¯ÁÕ¤Ï¡¢¡ÖÀéÁá¤Á¤ã¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤Ê¡Ä¡×¡£¶¦¤ËÀÄ½Õ»þÂå¤ò¶î¤±È´¤±¡¢º£¤âÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë°½À¥ÀéÁá¡Ê¹À¥¤¹¤º¡Ë¤Ë¡¢ÁÕ¤Ï¤«¤ë¤¿Éô¤Î¸ÜÌä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸À¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¡Ä¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤«¤ë¤¿Éô¤ÏÉô°÷½¸¤á¤Î¤¿¤á¤ËÊ¸²½º×¤Ç¶¥µ»¤«¤ë¤¿¤Î¼Â±é²ñ¤ò³«ºÅ¡£ÁÕ¤ËÍê¤Þ¤ì¤Æ»²²Ã¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤á¤°¤ë¤Ï¡¢¤½¤³¤Ç»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤¿ÍÊª¤ÈºÆ²ñ¤¹¤ë¡Ä¡£¢£¥³¥á¥ó¥ÈÍõÂô¤á¤°¤ë¡Ê¤¢¤¤¤¶¤ï¤á¤°¤ë¡ËÌò
áÄ¿¿¤¢¤ß
¾¯¤·¤º¤Ä¤«¤ë¤¿¤È¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤»¤º¤Ë¤¤¤ë¤á¤°¤ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Âç¹¾ÀèÀ¸¤¬³Ý¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤Î¿ô¡¹¤¬¿´¤Ë²¹¤«¤µ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊÂè1ÏÃ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤ë¤¿¤ÇÊõÊª¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¿Âç¹¾ÀèÀ¸¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ1¤Ä¤º¤Ä¤ËÎÏ¶¯¤µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ª¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤á¤°¤ë¤òÄÌ¤·¤Æ»ä¤âÍ¦µ¤¤òÌã¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£Âè1ÏÃ¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷²¼¤µ¤¤¡£¶ðÌîÊÙ¡Ê¤³¤Þ¤Î¤Ä¤È¤à¡ËÌò
¿¹±ÊÍª´õ
¤¤Ã¤È¾å¤Î¶ç¡¢²¼¤Î¶ç¡¢·ë¤Ó¤È¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢´¶³´¿¼¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£·îÆü¤ò·Ð¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¿ðÂôOB¡¦OG¤Î¶õµ¤´¶¤Ë¿»¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£