9Æü¤Ï´ØÅì¡Á¶å½£¤Ç35¡î°Ê¾å¤¬Â³½Ð¤«¡¡ÅìµþÅÔ¿´¤Ï3ÆüÏ¢Â³¤ÎÌÔ½ëÆü¡¡½ë¤µ¤òÈò¤±¤Æ
º£Æü9Æü¤Ï´ØÅì¹Ã¿®¤«¤é¶å½£¤Ç35¡î°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ë½ê¤¬Â³½Ð¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£36¡î¤ä37¡î¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÎ²¹ÊÂ¤ß¤Î½ë¤µ¤È¤Ê¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë´ØÅì¹Ã¿®¤Ç¤ÏºòÆü8Æü¤è¤êÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ë½ê¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Ï3ÆüÏ¢Â³¤ÇÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¹¤¯¸·¤·¤¤½ë¤µ¡¡ÂÎ²¹ÊÂ¤ß¤Î¹â²¹¤â
º£Æü9Æü¤Ï¡¢Á´¹ñÅª¤ËÂÎ¤Ë¤³¤¿¤¨¤ë½ë¤µ¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢´ØÅì¹Ã¿®¤«¤é¶å½£¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï33¡îÁ°¸å¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¡¢35¡î°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ë½ê¤¬Â³½Ð¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆâÎ¦Éô¤Ç¤Ï36¡î¤ä37¡î¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÎ²¹ÊÂ¤ß¤Î½ë¤µ¤È¤Ê¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë´ØÅì¹Ã¿®¤Ç¤ÏºòÆü8Æü¤è¤êÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ë½ê¤¬Áý¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²£ÉÍ»Ô¤Ç¤Ïº£Ç¯½é¤á¤Æ35¡î¤òÄ¶¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÅìµþÅÔ¿´¤Ï3ÆüÏ¢Â³¤ÇÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÅìËÌ¤â35¡î¶á¤¯¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¡¢¿¿²ÆÊÂ¤ß¤Î½ë¤µ¤Ç¤¹¡£ËÌ³¤Æ»¤â30¡îÁ°¸å¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅìÉô¤òÃæ¿´¤ËºòÆü¤è¤ê5¡î°Ê¾åÄã¤¯¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÉþÁõÁª¤Ó¤Ë¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Æì¤Ï30¡îÁ°¸å¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¡¢¤³¤Î»þ´ü¤È¤·¤Æ¤Ï¤ä¤äÄã¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
32ÅÔÉÜ¸©¤ËÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥ÈÈ¯É½¡¡´ä¼ê¡¢µÜ¾ë¡¢Ê¡Åç¤Ïº£Ç¯½é
º£Æü9Æü¤Ï¡¢ÅìËÌ¤«¤é¶å½£¤Î32ÅÔÉÜ¸©¤ËÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ä¼ê¸©¡¢µÜ¾ë¸©¡¢Ê¡Åç¸©¤Ç¤Ïº£Ç¯½é¤á¤Æ¤ÎÈ¯É½¤Ç¤¹¡£
Ç®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤Ï¡¢Ç®Ãæ¾É¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢´Ä¶¾Ê¤Èµ¤¾ÝÄ£¤¬¶¦Æ±¤ÇÈ¯É½¤·¤Æ¡¢½ë¤µ¤Ø¤Î¡Öµ¤¤Å¤¡×¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤¿¤á¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£
Ç®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥ÈÈ¯É½»þ¡¡¤È¤ë¤Ù¤¹ÔÆ°¤Ï
Ç®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿½ê¤Ç¤Ï¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¤È¤ë¤Ù¤¹ÔÆ°¤¬5¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡³°½Ð¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±¹µ¤¨¡¢½ë¤µ¤òÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ç®Ãæ¾É¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢½ë¤µ¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ÉÔÍ×ÉÔµÞ¤Î³°½Ð¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Èò¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²°Æâ¤Ç¤ÏÃëÌë¤òÌä¤ï¤º¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢Éô²°¤Î²¹ÅÙ¤òÄ´À°¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢²°³°¤ä¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤²°Æâ¤Ç¤Î±¿Æ°¤Ï¡¢¸¶Â§¡¢Ãæ»ß¤ä±ä´ü¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
£ÉáÃÊ°Ê¾å¤Ë¡¢Ç®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¹ÔÆ°¤ò¼ÂÁ©¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Î¤É¤¬³é¤¯Á°¤Ë¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë¿åÊ¬¤òÊäµë¤·¤¿¤ê¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÎÃ¤·¤¤ÉþÁõ¤ò¿´¤¬¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ç®Ãæ¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤Êý¤Ë¡¢À¼¤«¤±¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¹âÎð¼Ô¤ä»Ò¤É¤â¡¢»ýÉÂ¤Î¤¢¤ëÊý¡¢ÈîËþ¤ÎÊý¡¢¾ã³²¤Î¤¢¤ëÊý¤Ê¤É¤Ï¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¡ÖÌë´Ö¤Ç¤â¥¨¥¢¥³¥ó¤ò»È¤¦¡×¡Ö¤³¤Þ¤á¤Ê¿åÊ¬Êäµë¤ò¿´³Ý¤±¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¼þ¤ê¤ÎÊý¤¬À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥½ë¤µ»Ø¿ô(WBGT)¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£½ë¤µ»Ø¿ô¤Ï¡¢»þ´ÖÂÓ¤ä¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´Ä¶¾ÊÇ®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¾ðÊó¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢½ë¤µ»Ø¿ô¤ò¹ÔÆ°¤ÎÌÜ°Â¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£