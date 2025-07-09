Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß¡ÖÀäÂÐ¥â¥Æ¤ë¡ª¡×¡¡¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¡ÈÎø¥ê¥¢¡É½Ð±é¤òÇ®Îõ¥ª¥Õ¥¡¡¼¡ÖË»¤·¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡Ä¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊ÷´ß¤ß¤Ê¤ß¡Ê32¡Ë¤¬5Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢ABEMA¡Ö¡Ø¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É Season 6¡Ù¥¹¥¿¥¸¥ªMC °Ï¤ß¼èºà²ñ¡×¤Ë½ÐÀÊ¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤Û¤·¤¤·ÝÇ½¿Í¤ËÇ®Îõ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×»ëÄ°Î¨2¡¤5²¯¤Î¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Ö¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡×¡£¡È¾ï²Æ¤Î³Ú±à¡É¥Õ¥£¥¸¡¼¤òÉñÂæ¤Ë¡¢°µÅÝÅªÆùÂÎÈþ¤ò¸Ø¤ë¿åÃå»Ñ¤ÎÈþÃËÈþ½÷¤¿¤Á¤¬¡¢Åç´Ö¤ò¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¤·¤Ê¤¬¤éËÜÇ½¤Î¤Þ¤Þ¤ËÎø°¦¤¹¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡·ÝÇ½¿Í¤ÎÃæ¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¿Í¤òÊ¹¤«¤ì¡¢Ê÷´ß¤Ï¡ÖË»¤·¤¤¤ó¤ÇÆñ¤·¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Â¼½Å¡ª¡×¤È¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂ¼½Å°ÉÆà¤ò»ØÌ¾¡£ÌÀ¤ë¤¤¥¥ã¥é¤ÎÂ¼½Å¤Ï¶¦Æ±À¸³è¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¡Ö·ë¹½¡Ê¾ì¤ò¡Ë²ó¤»¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢ÌÌÇò¤¤¡£¤½¤·¤Æ²Ä°¦¤¤¤·¡¢¥Ê¥¤¥¹¥Ð¥Ç¥£¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¡ÖÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤«¥â¥Æ¤Ë¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤É¤Ã¤Á¤Ë¤¤¤¯¤Î¤«¡£½÷¤Î´é¤ò¸«¤¿¤¤¡ª¡×¡£Îø°¦¤Î¶î¤±°ú¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÂ¼½Å¤Î°ìÌÌ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È´üÂÔ¡£¡ÖË»¤·¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ªÀäÂÐ¥â¥Æ¤ë¤È»×¤¦¡ª¡×¤ÈÇ®Îõ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤¿¡£
¡¡¤æ¤¤Ý¤è¤Ï¡¢²ñ¤¦¤¿¤Ó¤Ë¡Ö¥®¥ã¥ë¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¡×¤Èº©´ê¤·¤Æ¤¯¤ë¡Ö¤ª¸«Á÷¤ê·Ý¿Í¤·¤ó¤¤¤Á¡×¤È²óÅú¡£¡ÖÂ¿Ê¬¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤À¤Î¥®¥ã¥ë¤¸¤ã¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍÌ¾¤Ê¥®¥ã¥ë¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡×¤ÈÁÛÁü¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£