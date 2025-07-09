°ËÅì»ÔÄ¹¤Î³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¡¡¸¡»¡¤ÎÉÔµ¯ÁÊÈ½ÃÇ¤À¤±¤Ç¤ÏÀ¯¼£Åª¡¦Æ»µÁÅªÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¡ÚÊÛ¸î»Î¤Î¸«²ò¡Û
¡¡³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤Ê¤É¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¡¢Áá´ü¤Î¼Ç¤¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ëÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¡Ê£µ£µ¡Ë¤¬£¸Æü¡¢»ÔÌò½êÆâ¤Ç»Ô¿¦°÷¤Ë¼Õºá¤·¤¿¡£»Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÌäÂê¤¬È¯³Ð¤·¤¿º£·î£²Æü°Ê¹ß¡¢»Ô¤Ø¤Î¶ì¾ðÅÅÏÃ¤¬£±£±£µ£°·ïÄ¶¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÅÄµ×ÊÝ»á¤ÏÅìÍÎÂç¤ò½üÀÒ½èÊ¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿¾å¤Ç¡¢£·Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¼«¿È¤¬½ê»ý¤¹¤ëÂ´¶È¾Ú½ñ¤ò¡ÖËÜÊª¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤¬¡¢ÅìÍÎÂç¤Ï£¸Æü¡¢¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢½üÀÒ³ØÀ¸¤Ø¤ÎÂ´¶È¾Ú½ñ¼øÍ¿¤Î²ÄÇ½À¤òÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡£·Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ò¼õ¤±¡¢¡ÖÊÛ¸î»ÎË¡¿Í¥æ¥¢¡¦¥¨¡¼¥¹¡×¤ÎÀµÌÚ°¼À¸ÂåÉ½ÊÛ¸î»Î¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡ÅÄµ×ÊÝ»á¤ÏÅìÍÎÂç¤Î¡ÖÂ´¶È¾Ú½ñ¡×Åù¤òÃÏ¸¡¤ËÄó½Ð¤·¡¢È½ÃÇ¤ò°Ñ¤Í¤ë¤È¤·¤¿¡£ÀµÌÚ»á¤Ï¡Ö°ìÄê¤ÎÀµÅöÀ¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤ë¡×¤È¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡ÖÂ´¶È¾Ú½ñ¤¬ËÜÊª¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦»ÔÌ±¤Î´Ø¿´¤äÀ¯¼£ÅªÀâÌÀÀÕÇ¤¤È¤ÏÊÌÌäÂê¡×¤È¤â»ØÅ¦¡£¡ÖË¡Åª¼êÂ³¤¤È¤·¤Æ¤Ï¶Ú¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢»ÔÌ±¤ÎÇ¼ÆÀ¤òÆÀ¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Ï½½Ê¬¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤Èµ¿Ìä»ë¤·¤¿¡£
¡¡»ÔÌ±¤«¤é¸øÁªË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç·º»ö¹ðÈ¯¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¡Ö½ÐÇÏ»þÅÀ¤Çµõµ¶¤Î³ØÎò¤ò¸ø¼°¤ÊÁªµó¸øÊó¤äÀ¯¸«ÊüÁ÷Åù¤ËÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¸øÁªË¡°ãÈ¿¤È¤·¤ÆÎ©·ï¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¡Öº£²óÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ØÂ´¶È¾Ú½ñ¡Ù¤¬½ÐÇÏ¸å¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï»ÔÄ¹ºßÇ¤Ãæ¤Ë´Ø·¸¼Ô¤ËÄó¼¨¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¸øÁªË¡°ãÈ¿¤Î¹½À®Í×·ï¤Ë³ºÅö¤·¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤È¤·¡¢¸¡»¡¤¬¿¿´æ¤ò½ÅÅÀÅª¤ËÁÜºº¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡¡»äÊ¸½ñµ¶Â¤ºá¡¢»äÊ¸½ñ¹Ô»Èºá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÂ¾¿Í¤òµ½¤¯ÌÜÅª¤¬¤¢¤Ã¤ÆÊ¸½ñ¤òµ¶Â¤¡¦¹Ô»È¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«¤¬ÁèÅÀ¡£²¾¤Ë¡Ø»×¤¤¹þ¤ß¤ÇËÜÊª¤À¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¡Ù¤È¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¸Î°Õ¤ÎÎ©¾Ú¤¬Æñ¤·¤¯¡¢ÉÔµ¯ÁÊ¤äµ¯ÁÊÍ±Í½¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤È²òÀâ¡£¡Ö¸¡»¡¤Ïµ¯ÁÊ¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¤ò´Þ¤á¡¢Â´¶È¾Ú½ñ¤Î¿¿´æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â°ìÀÚÌÀ¤«¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÄÌÎã¡£¸¡»¡¤¬È½ÃÇ¤¹¤ë¤«¤é¿¿¼Â¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¤³¤Á¤é¤âµ¿Ìä»ë¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢ÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡Ö¾ÚµòÉÔ½½Ê¬¡¢°ãË¡À¤Î·ÚÈù¡¢¾ð¾õ¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎÍýÍ³¤ÇÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¡¢Ìµ¼Â¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¡£¡Ö»ÔÄ¹¤È¤¤¤¦¸ø¿¦¤Ë¤¢¤ë¿ÍÊª¤¬µ¿¤¤¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë»ö°Æ¤Ç¤Ï¡¢Ë¡ÅªÀÕÇ¤¤ÎÍÌµ°Ê¾å¤Ë¡Ø»ÔÌ±¤ËÂÐ¤¹¤ëÀâÌÀÀÕÇ¤¡Ù¤ä¡ØÀ¯¼£Åª¤ÊÀ¿¼ÂÀ¡Ù¤¬¸·¤·¤¯Ìä¤ï¤ì¤ë¡£¸¡»¡¤ÎÉÔµ¯ÁÊÈ½ÃÇ¤Ë´ó¤ê¤«¤«¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢À¯¼£Åª¡¦Æ»µÁÅªÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£