きょう夕方5時30分～放送！「テレ東音楽祭2025～夏～」番組をサポートする応援団を結成！

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７月９日（水）夕方５時３０分から生放送
「テレ東音楽祭2025～夏～」
番組をサポートする応援団を結成！
 
テレ東では、7月9日（水）夕方5時30分から「テレ東音楽祭2025～夏～」を放送します。最新の人気アーティスト＆楽曲が盛りだくさん！テレ東に眠る秘蔵映像や懐かし映像なども大放出！往年の名曲から最旬曲まで約4時間半の生放送でお届けします。

今回、MCが不在となる「テレ東音楽祭」を強力にサポートするため、豪華な応援団を結成！

さらに、スタジオゲストにはニューヨークのお二人を迎え、進行の田中アナウンサーと共に番組を盛り上げていただきます。

アーティストと番組が一体となってお届けする「テレ東音楽祭」に、どうぞご期待ください！

 

 

＼「テレ東音楽祭2025～夏～」ならではの注目ポイント！／

★ASKAが歌番組で約20年ぶりに「YAH YAH YAH」を披露する。

★JAYWALK脱退後、ソロ活動を続けている中村耕一が加わり「何も言えなくて…夏」を歌唱する。

 

テレ東音楽祭ならではのアットホームな空気感で、過去の名場面やテレ東ならではの企画、コラボなど盛りだくさんの内容でお届けします！また、データ放送ではタイムテーブルの掲載やプレゼント企画を行います！お楽しみに！

≪番組概要≫

【タイトル】

「テレ東音楽祭2025～夏～」

【放送日時】

2025年7月9日（水）夕方5時30分～夜9時54分　生放送（一部事前収録あり）

【放送局】

テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

【配信】

全国どこからでも放送と同時に視聴可能なリアルタイム配信は、民放公式テレビ配信サービス「TVer」で!

広告付き無料配信サービス「ネットもテレ東」(テレ東 HP、TVer)にて見逃し配信!

★TVer では便利な「お気に入り登録」をお願いいたします!★

・TVer: https://tver.jp/series/srjpvb1r0b

・ネットもテレ東:https://video.tv-tokyo.co.jp/

※見逃し配信は、準備でき次第、順次配信いたします。

【進行】

田中瞳（テレビ東京アナウンサー）

【中継】

齋藤陽（テレビ東京アナウンサー）

【出演アーティスト】

＜第１弾＞

INI、ASKA、IS:SUE、imase、ViViD、AKB48、&TEAM、Kis-My-Ft2、木根尚登、

CANDY TUNE、郷ひろみ、柴田聡子、鈴木亜美、SUPER BEAVER、Daoko、

DOZAN11 aka 三木道三、Travis Japan、中島健人、なにわ男子、乃木坂46、HANA、

原田知世、氷川きよし、hitomi、藤田恵美（Le Couple）、ME:I、宮粼薫、M!LK、

RIP SLYME、LIL LEAGUE、和田アキ子（五十音順）

＜第２弾＞

アンダーグラフ、石川浩司（元たま）、ORANGE RANGE、GAO、Crystal Kay、

ササキオサム（MOON CHILD）、サスケ、JAYWALK、女子十二楽坊、ソナーポケット、

大事MANブラザーズ立川俊之、チェキッ娘、TEE、D-51、なかざわけんじ（元H2O）、

NOKKO、のん、花＊花、藤岡藤巻、堀込泰行、前田有嬉（元Whiteberry）、森高千里、

矢井田 瞳、ゆず（五十音順）

【ゲスト】

ニューヨーク

【公式HP】

https://www.tv-tokyo.co.jp/ongakusai_2025/

【公式X】

@teretoongakusai（https://x.com/teretoongakusai）

【公式ハッシュタグ】

#テレ東音楽祭