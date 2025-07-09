ÂåÂÇºÓÇÛÅªÃæ¡ªµð¿Í£¹²óÂçµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥é·à¤Ë°¤Éô´ÆÆÄ¤âÂç¶½Ê³¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í£µ£ø¡½£´ÃæÆü¡Ê£¸Æü¡¦¥ä¥Þ¥ê¥ç¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à»³·Á¡Ë
¡¡ÀäË¾¤¬°ìÅ¾¤·¤Æ´¿´î¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¥ß¥é¥¯¥ë¾¡Íø¤ËÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Î°ìÎÝ¥Ù¥ó¥ÁÎ¢¤Ç¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¾¡Íø´ÆÆÄ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÎ×¤ó¤À¡£¡Ö¤¤¤ä¤¢¡¢¤â¤¦¡¢¼¹Ç°¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡£ÇÔÀï¤Þ¤Ç¥¢¥¦¥È£²¤Ä¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¾õ¶·¤«¤é¡¢ÅÅ¸÷ÀÐ²Ð¤Î£´Ï¢ÂÇ£³ÆÀÅÀ¤ÇÂçµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¡£ÂåÂÇ¤Î½çÈÖ¤â´Þ¤á¤ÆºÓÇÛ¤¬ÅªÃæ¤·¤¿¡£
¡¡£²ÅÀ¤òÄÉ¤¦£¹²ó£±»à¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿ÁýÅÄÂç¤ÎÂåÂÇ¡¦º´¡¹ÌÚ¤¬º¸Á°°ÂÂÇ¡£´ñÀ×¤ÎÈâ¤¬³«¤¤¤¿¡£´ßÅÄ¤¬±¦Á°°ÂÂÇ¤Ç¤Ä¤Ê¤°¤È¡¢¥Ð¥ë¥É¥Ê¡¼¥É¤ÎÂåÂÇ¡¦Ãæ»³¤¬º¸Á°Å¬»þÂÇ¤Ç£±ÅÀº¹¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¥¤¥¯¤ÎÌò³ä¤ÇÀè¤Ëº´¡¹ÌÚ¤òÁ÷¤ê¡¢¾¡Éé¶¯¤¤ÀÚ¤ê»¥¤ÎÃæ»³¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÂåÂÇ¤ÎÆñ¤·¤µ¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥Ò¥Ã¥È¤Ç¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡£Ãæ»³¤ËÂ³¤´Ý¤¬µÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¡£°ìµ¤¤ËÂÇÀþ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡½ªÈ×¤Þ¤Ç¶ì¤·¤¤Å¸³«¤À¤Ã¤¿¡£Æ±ÅÀ¤Î£¸²ó£²»à¤«¤éÃæÀî¤¬¾åÎÓ¤Ë¥½¥í¤òÍá¤Ó¡¢£·²ó£²¼ºÅÀ¤Î¶â´Ý¤Ë¥×¥í½é¾¡Íø¤Î¸¢Íø¤¬È¯À¸¡££¹²ó¤Ï¥Ð¥ë¥É¥Ê¡¼¥É¤¬£³»Íµå¤Ç£±ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¥Ð¥ë¤¬ºÇ½ª²ó¡¢ÅÀ¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¡£ÇÔÀï¥à¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤¢¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡£¿®¤¸¤ÆÂ÷¤·¤¿¥Ê¥¤¥ó¤ÎÄìÎÏ¤òºÆ³ÎÇ§¤·¤¿¡£
¡¡Éé¤±¤ì¤Ð¼Ú¶â£²¤Ë¤Ê¤ë¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¡Î¨£µ³ä¤ËÌá¤¹²ÁÃÍ¤¢¤ëÇòÀ±¡£¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤¾¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÁ´°÷¤¬»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£É¬»à¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¡£ÅÚÃÅ¾ì¤Ç¤âÄü¤á¤Ê¤¤Á´°÷¤Î¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤¬·ë½¸¤·¤¿¡£
¡¡£±»î¹ç£³ÆÀÅÀ°Ê¾å¤Ï£¸»î¹ç¤Ö¤ê¡£µåÃÄ»Ë¾å½é¤Î£¸»î¹çÏ¢Â³£±ÅÀº¹°ÊÆâ¤È¹¶·â¿Ø¤¬¤â¤¬¤¤Ê¤¬¤é¡¢¶Ïº¹¤ÎÀÜÀï¤¬Â³¤¯¡£»³·ÁÆþ¤ê¤·¤¿£·Æü¤Ë¤Ï¡¢¼ó°Ì¡¦ºå¿À¤È£¸º¹¤â¡Ö²¿¤¬µ¯¤¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÊ¬´ôÅÀ¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë·àÅª¾¡Íø¤À¡££¹Æü¤ÏÊ¡Åç¤ÇÃæÆüÀï¡£»³·Á¤Î´ñÀ×¤ÇÀª¤¤¤¬¤Ä¤¤¤¿°¤Éôµð¿Í¤ËÄÉ¤¤É÷¤¬¿á¤»Ï¤á¤¿¡£¡ÊÊÒ²¬¡¡Í¥ÈÁ¡Ë