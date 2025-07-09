国分太一MC降板の「テレ東音楽祭」サポート応援団結成発表 なにわ男子・ME:Iら
【モデルプレス＝2025/07/09】7月9日放送のテレビ東京系「テレ東音楽祭2025〜夏〜」（17時30分〜21時54分）より、番組をサポートする応援団を務めるアーティストが解禁された。
【写真】ME:I、ミニ丈衣装でパフォーマンス
今回、MCが不在となる本番組を強力にサポートするため、豪華な応援団を結成。郷ひろみ、なにわ男子、氷川きよし、ME:I、ゆずが応援団を務める。さらに、スタジオゲストにはニューヨークの2人を迎え、進行の田中瞳アナウンサーと共に番組を盛り上げる。
さらに、ASKAが歌番組で約20年ぶりに「YAH YAH YAH」を披露することが決定。また、JAYWALK脱退後、ソロ活動を続けている中村耕一が加わり「何も言えなくて…夏」を歌唱する。
なお、同番組は国分太一がMCに就任していたが、国分の無期限活動休止を受けて同局は出演見合わせを発表していた。（modelpress編集部）
【第1弾】
INI、ASKA、IS:SUE、imase、ViViD、AKB48、&TEAM、Kis-My-Ft2、木根尚登、CANDY TUNE、郷ひろみ、柴田聡子、鈴木亜美、SUPER BEAVER、Daoko、DOZAN11 aka 三木道三、Travis Japan、中島健人、なにわ男子、乃木坂46、HANA、原田知世、氷川きよし、hitomi、藤田恵美（Le Couple）、ME:I、宮崎薫（※「崎」は正式には「たつさき」）、M!LK、RIP SLYME、LIL LEAGUE、和田アキ子
【第2弾】
アンダーグラフ、石川浩司（元たま）、ORANGE RANGE、GAO、Crystal Kay、ササキオサム（MOON CHILD）、サスケ、JAYWALK、女子十二楽坊、ソナーポケット、大事MANブラザーズ立川俊之、チェキッ娘、TEE、D-51、なかざわけんじ（元H2O）、NOKKO、のん、花*花、藤岡藤巻、堀込泰行、前田有嬉（元Whiteberry）、森高千里、矢井田瞳、ゆず
【ゲスト】
ニューヨーク
【Not Sponsored 記事】
【写真】ME:I、ミニ丈衣装でパフォーマンス
◆「テレ東音楽祭2025夏」応援団を結成
今回、MCが不在となる本番組を強力にサポートするため、豪華な応援団を結成。郷ひろみ、なにわ男子、氷川きよし、ME:I、ゆずが応援団を務める。さらに、スタジオゲストにはニューヨークの2人を迎え、進行の田中瞳アナウンサーと共に番組を盛り上げる。
なお、同番組は国分太一がMCに就任していたが、国分の無期限活動休止を受けて同局は出演見合わせを発表していた。（modelpress編集部）
◆出演アーティスト ※五十音順
【第1弾】
INI、ASKA、IS:SUE、imase、ViViD、AKB48、&TEAM、Kis-My-Ft2、木根尚登、CANDY TUNE、郷ひろみ、柴田聡子、鈴木亜美、SUPER BEAVER、Daoko、DOZAN11 aka 三木道三、Travis Japan、中島健人、なにわ男子、乃木坂46、HANA、原田知世、氷川きよし、hitomi、藤田恵美（Le Couple）、ME:I、宮崎薫（※「崎」は正式には「たつさき」）、M!LK、RIP SLYME、LIL LEAGUE、和田アキ子
【第2弾】
アンダーグラフ、石川浩司（元たま）、ORANGE RANGE、GAO、Crystal Kay、ササキオサム（MOON CHILD）、サスケ、JAYWALK、女子十二楽坊、ソナーポケット、大事MANブラザーズ立川俊之、チェキッ娘、TEE、D-51、なかざわけんじ（元H2O）、NOKKO、のん、花*花、藤岡藤巻、堀込泰行、前田有嬉（元Whiteberry）、森高千里、矢井田瞳、ゆず
【ゲスト】
ニューヨーク
【Not Sponsored 記事】