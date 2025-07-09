『テレ東音楽祭2025』、番組支える応援団結成 郷ひろみ＆なにわ男子＆氷川きよし＆ME:I＆ゆず
あす9日に生放送される『テレ東音楽祭2025〜夏〜』（後5：30〜9：54）では、MC不在をサポートする応援団が結成される。
【画像】豪華アーティスト大集合！『テレ東音楽祭2025〜夏〜』の出演アーティストら
番組では人気アーティストが最新の楽曲を披露するほか、テレ東に眠る秘蔵映像や懐かし映像なども大放出される。往年の名曲から最旬曲まで約4時間半の生放送で届ける。データ放送では、タイムテーブルの掲載やプレゼント企画を行う。
MCが不在となる同番組をサポートするのは、郷ひろみ、なにわ男子、氷川きよし、ME:I、ゆずという豪華メンバーによる応援団。さらにスタジオゲストに、お笑いコンビ・ニューヨーク（屋敷裕政、嶋佐和也）が登場し、進行の田中瞳アナウンサーと共に番組を盛り上げる。
■出演アーティスト
＜第1弾＞
INI、ASKA、IS:SUE、imase、ViViD、AKB48、&TEAM、Kis-My-Ft2、木根尚登、CANDY TUNE、郷ひろみ、柴田聡子、鈴木亜美、SUPER BEAVER、Daoko、
DOZAN11 aka 三木道三、Travis Japan、中島健人、なにわ男子、乃木坂46、HANA、原田知世、氷川きよし、hitomi、藤田恵美（Le Couple）、ME:I、宮崎薫（※崎＝たつざき）、M!LK、RIP SLYME、LIL LEAGUE、和田アキ子
＜第2弾＞
アンダーグラフ、石川浩司（元たま）、ORANGE RANGE、GAO、Crystal Kay、
ササキオサム（MOON CHILD）、サスケ、JAYWALK、女子十二楽坊、ソナーポケット、大事MANブラザーズ立川俊之、チェキッ娘、TEE、D-51、なかざわけんじ（元H2O）、NOKKO、のん、花＊花、藤岡藤巻、堀込泰行、前田有嬉（元Whiteberry）、森高千里、矢井田 瞳、ゆず
【画像】豪華アーティスト大集合！『テレ東音楽祭2025〜夏〜』の出演アーティストら
番組では人気アーティストが最新の楽曲を披露するほか、テレ東に眠る秘蔵映像や懐かし映像なども大放出される。往年の名曲から最旬曲まで約4時間半の生放送で届ける。データ放送では、タイムテーブルの掲載やプレゼント企画を行う。
MCが不在となる同番組をサポートするのは、郷ひろみ、なにわ男子、氷川きよし、ME:I、ゆずという豪華メンバーによる応援団。さらにスタジオゲストに、お笑いコンビ・ニューヨーク（屋敷裕政、嶋佐和也）が登場し、進行の田中瞳アナウンサーと共に番組を盛り上げる。
＜第1弾＞
INI、ASKA、IS:SUE、imase、ViViD、AKB48、&TEAM、Kis-My-Ft2、木根尚登、CANDY TUNE、郷ひろみ、柴田聡子、鈴木亜美、SUPER BEAVER、Daoko、
DOZAN11 aka 三木道三、Travis Japan、中島健人、なにわ男子、乃木坂46、HANA、原田知世、氷川きよし、hitomi、藤田恵美（Le Couple）、ME:I、宮崎薫（※崎＝たつざき）、M!LK、RIP SLYME、LIL LEAGUE、和田アキ子
＜第2弾＞
アンダーグラフ、石川浩司（元たま）、ORANGE RANGE、GAO、Crystal Kay、
ササキオサム（MOON CHILD）、サスケ、JAYWALK、女子十二楽坊、ソナーポケット、大事MANブラザーズ立川俊之、チェキッ娘、TEE、D-51、なかざわけんじ（元H2O）、NOKKO、のん、花＊花、藤岡藤巻、堀込泰行、前田有嬉（元Whiteberry）、森高千里、矢井田 瞳、ゆず