日本代表初招集から約10カ月…望月ヘンリー海輝がついにデビュー「緊張と楽しみ、緊張の方が強かった」
望月は192cmの長身を生かした攻守にダイナミックなプレーでルーキーイヤーから活躍。FC町田ゼルビアの昨季躍進に欠かせないピースとなり、勢いそのまま日本代表まで駆け上がった。FIFAワールドカップ26アジア最終予選に臨んだ2024年9月と10月に招集されたが、出番は訪れず。初招集から約10カ月、ついに訪れたデビュー戦は「緊張と楽しみ、緊張の方が強かったですけど、その二つがありました」と振り返った。
【ゴール動画】東アジア制覇を狙う“Jリーグ選抜”が6発
⚡️開始早々痛烈な一撃⚡️— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) July 8, 2025
キャプテンマークをつけた
相馬勇紀のクロスにジャーメイン良が胸で受けて
そのまま反転シュート⚽️#日本代表 #E1 #UNEXT
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⚽️ホットライン誕生か⚽️— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) July 8, 2025
相馬勇紀のクロスに合わせたのは
またしてもジャーメイン良‼️
森保ジャパンに勢いもたらす
開始10分での2ゴール⚽️⚽️#日本代表 #E1 #UNEXT
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名古屋の大砲、痛烈パンチ🤛💨— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) July 8, 2025
久しぶりの代表招集となった #稲垣祥
積極的に右足振り抜くスーパーミドル🤛#日本代表 #E1 #UNEXT
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🟣ジャーメイン良は止まらない🟣— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) July 8, 2025
今夜の主役に名乗りをあげる #ジャーメイン良
今度は正確なコントロールショットで
前半22分ながらハットトリック達成⚽️⚽️⚽️#日本代表 #E1 #UNEXT
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🗓️ジャーメイン良の日🗓️#相馬勇紀 の大きな展開から#久保藤次郎 の突破— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) July 8, 2025
そして最後に合わせるは #ジャーメイン良
本日4得点の大暴れ💥💥💥💥#日本代表 #E1 #UNEXT
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🟣代表でもデビュー戦ゴール🟣— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) July 8, 2025
途中出場から存在感を見せていた #中村草太
敵陣中央から一人で運び
そのまま最後までやり切った‼️#日本代表 #E1 #UNEXT
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