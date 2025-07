星屑スキャットの新曲「adDRESS」が、本日7月9日に配信リリースされた。 新曲「adDRESS」は、星屑スキャット初となるドラマ主題歌。メンバーのミッツ・マングローブがFODオリジナルドラマ『トラックガール2』のために書き下ろした楽曲で、ダウンロード、ストリーミングでの配信リリースは、「adDRESS (2025 on-air edit)」というバージョンで配信される。 「adDRESS (2025 on-air edit)」は、カラオケ配信も決定。7月9日よりJOYSOUND、7月10日からはDAMでの歌唱も可能となる。 ドラマ『トラックガール2』は、主題歌「adDRESS」の配信リリースと同タイミングの7月8日24:45より地上波にて放送スタート。 「adDRESS (2025 on-air edit)」作詞・作曲:MITZ MANGROVE 編曲:中塚武配信日:2025年7月9日(水) FODにて全話配信中のドラマ『トラックガール2』主題歌。7月8日(火)深夜よりフジテレビにて放送。『トラックガール2』オフィシャルサイト https://www.fujitv.co.jp/truckgirl2/ <HOSHIKUZU SCAT TOUR 2025 “KMM”>5月7日(水) 大阪 オリックス劇場5月17日(土) 東京 NHKホール5月31日(土) 福岡 キャナルシティ劇場6月7日(土) 長野 長野市芸術館 メインホール6月15日(日) 静岡 富士市文化会館ロゼシアター 中ホール6月22日(日) 石川 金沢歌劇座6月29日(日) 群馬 メガネのイタガキ文化ホール伊勢崎(伊勢崎市文化会館)大ホール7月6日(日) 高知 高知県立県民文化ホール オレンジホール7月13日(日) 愛知 Niterra日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール7月22日(火) 神奈川 関内ホール 大ホール 関連リンク◆星屑スキャット結成20周年特設サイト◆星屑スキャットオフィシャルサイト◆星屑スキャットオフィシャルX◆星屑スキャットオフィシャルYouTube チャンネル

