【「エースコンバット7 スカイズ・アンノウン」 震電II（再販）】 7月9日 出荷開始 価格：4,620円

ハセガワは、プラモデル「『エースコンバット7 スカイズ・アンノウン』 震電II」再販分の出荷を7月9日に開始する。価格は4,620円。

本商品は、「エースコンバット7 スカイズ・アンノウン」より、DLCのASF-X 震電IIをキット化したもの。カナード翼と尾翼は可動式で、主翼端とエンジンノズルは通常/下向き状態をパーツの差し替えにより再現できる。通常モードとSSC（ステルス・スーパー・クルーズ）モード、STOVL（短距離離陸・垂直着陸）モードの3形態が選べるパーツ構成となっており、脚回りは飛行状態と駐機状態の選択が可能だ。

着座姿勢のパイロットフィギュア、長距離空対空ミサイル×6、70mmロケット弾ポッド×4が付属する。パーツカラーはダークグレー。飛行状態で展示可能な、展示スタンド（クリアー成形）が付属する。

【デカール（マーキング）】

・エースコンバット7 ダウンロードコンテンツ機 ASF-X 震電II「019」

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※発売日は流通により前後する場合があります。