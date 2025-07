【DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH】 6月26日 発売 価格: 8,980円(スタンダードエディション) 9,980円(デジタルデラックスエディション) 31,980円(コレクターズエディション)

ソニー・インタラクティブエンタテインメントのプレイステーション 5用アクション「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH(デス・ストランディング2)」の星座に関する要素を紹介する。なお、ストーリーに関する内容は含まれないものの、ネタバレには注意してほしい。

本作では初代「デススト」に引き続き各地に温泉が存在し、サムが温泉に浸かることでスタミナが回復するほか、温泉によっては様々な効果が得られる。加えて温泉に入っている際の遊びも用意されており、L1ボタンの長押しで夜空に浮かぶ星を眺めることができる。

夜空の中には明るい星のまとまりがあり、注視していると星座が浮かび上がってくる。コジマプロダクションのシンボル「ルーデンス」座や、食べるとサムの血液量が回復する「クリプトビオシス」座など、ユニークなものが多数存在。これらを見つけることで「いいね」ももらえるため、ぜひ探してみてほしい。

なにやら明るい星のまとまりが……

これは「ルーデンス」座!

こちらは「クリプトビオシス」座。様々な星座が隠されているようだ

星座を見つけるとドールマンがコメントしてくれたりもする

(C)2025 KOJIMA PRODUCTIONS Co., Ltd. / HIDEO KOJIMA.Produced by Sony Interactive Entertainment Inc.