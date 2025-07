【「ウォーキング・デッド」コラボPTB】 7月9日 開始

Behaviour InteractiveはPC(Steam)用マルチプレイヤーホラー「Dead by Daylight」にて、ドラマ「ウォーキング・デッド」とのコラボPTB(パブリックテストビルド)を7月9日から開始した。7月30日からは他プラットフォームにも実装予定。

今回のコラボレーションチャプターでは、「ウォーキング・デッド」シリーズ主人公「リック・グライムズ」と「ミショーン」がサバイバーとして登場。加えて近日「ウォーキング・デッドコレクション」を発売し、レジェンダリースキンとして「ダリル・ディクソン」を収録する。「リック」にはアンドリュー・リンカーン氏、「ダリル」にはノーマン・リーダス氏によるオリジナル音声を収録する。

リックとミショーン

「リック」はチェストを漁ると破壊されたパレットをもろいパレットに置き換える「終末世界の知恵」、サバイバーをフックから下ろした後しゃがんで静止中にパークを使用することで周囲の負傷・瀕死状態のサバイバーのうめき声と血痕を一時的に消し去る代わりに叫び声を上げて自身の位置が短時間キラーから見える「捕まえてみろ!」、自身が負傷中に近くのサバイバーがキラーをひるませるか目くらましをしたとき、一定時間爺心のうめき声、足跡、血痕を消す「チームワーク:強化」を持つ。

リック

「ミショーン」は負傷したサバイバーを治療すると発動し、自身が瀕死状態のときに一定時間だけ即時回復できる代わり、回復しきれなかった場合は重傷状態となり、その後一定時間経過すると瀕死に戻る「信念」、チェイス中ではないときにキラーの脅威範囲内に入った後、高速乗り越えを行なうと一定時間キラーをひるませる「最後の抵抗」、パレットでキラーをひるませると近くにいる負傷したサバイバーに我慢状態を付与しキラーのオーラを可視化する「チームワーク:挑戦」を持つ。

ミショーン

「喜びの庭」では「リック」か「ミショーン」が登場すると「ウォーキング・デッド」の舞台の一部が特別仕様で再現される。「ウォーキング・デッド」シーズン3と4に登場した刑務所の構造や「Don't Open, Dead Inside」と書かれた病院の扉などが登場する。

(C) 2015-2025 BEHAVIOUR, DEAD BY DAYLIGHT and other related trademarks and logos belong to Behaviour Interactive Inc. All rights reserved.

The Walking Dead (C) 2025 AMC Film Holdings, LLC. All rights reserved.