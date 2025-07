【New PANTY & STOCKING with GARTERBELT】 放送開始日:7月9日より毎週水曜25時~ 放送局:TOKYO MX、BS日テレほか 最速配信:Prime Videoにて地上波同時

アニメ「New PANTY & STOCKING with GARTERBELT」が、TOKYO MX、BS日テレほかにて7月9日25時より放送開始となる。最速配信はPrime Videoにて地上波同時で実施される。

本作は、「天元突破グレンラガン」や「キルラキル」「プロメア」で知られる今石洋之氏による新作アニメ。ガイナックス製作で2010年に放送された前作「PANTY & STOCKING with GARTERBELT」から約15年ぶりの新作となる今回は、「グリッドマン」シリーズや「ダンジョン飯」で知られるTRIGGERが製作を担当している。

物語の舞台は、神と悪魔の狭間の街「ダテンシティ」。人々の欲望や怨念の魂たる悪霊(ゴースト)が街を蝕む中、人知の及ばぬ光をもって消し去る天使姉妹「パンティ&ストッキング」の物語が描かれる。

なお、前作では基本的に3頭身程のデフォルメされた絵柄で描かれている天使姉妹「パンティ&ストッキング」が、変身シーンで突然7~8頭身程のリアルな絵柄となる様子が“逆作画崩壊”だとして話題となっていた。

「New PANTY & STOCKING with GARTERBELT」

放送開始日:7月9日より毎週水曜25時~ 放送局:TOKYO MX、BS日テレほか 最速配信:Prime Videoにて地上波同時

□「New PANTY & STOCKING with GARTERBELT」のページ

【『New PANTY & STOCKING with GARTERBELT』 OFFICIAL MAIN TRAILER】【「New PANTY & STOCKING with GARTERBELT」あらすじ】

ビッチ天使姉妹が巻き起こす、ハイパークレイジーバトルアクションヒューマンコメディドラマ!

神と悪魔の狭間の街、ダテンシティ。

今日も人知れず恐ろしい悪霊<ゴースト>たちが街を蝕む。

そんな時、人々の欲望や怨念の魂たる悪霊<ゴースト>を、人知の及ばぬ光をもって消し去る者達がいた。

その名は、天使パンティ&ストッキング!!

地上に蔓延る闇を祓う使命を託された堕天使姉妹。

その正体は果たして神の使いか...悪魔の僕(しもべ)か...。

【キャラクター紹介】

・パンティ(CV:小笠原亜里沙さん)

素行不良により、罰として地上へ堕とされた天使姉妹の姉。

何にも囚われず自由奔放に生きるビッチガール。

履いているパンティを拳銃型天界兵器<バックレース>に変形させ戦う。

【パンティ】

・ストッキング(CV:伊瀬茉莉也さん)

姉のパンティと共に地上へ堕とされた天使姉妹の妹。

前髪パッツン、超ロングヘアーのゴス・ビッチガール。

履いているストッキングをふた振りの日本刀型天界兵器<ストライプI&II>に変形させ戦う。

【ストッキング】

(C)TRIGGER・今石洋之/NPSG製作委員会