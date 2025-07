モンゴル訪問中の天皇陛下は、8日アメリカ・ニューヨークの国連本部で行われた「水と災害に関するシンポジウム」にビデオメッセージを寄せられました。

「水問題」をライフワークとする天皇陛下は、現地時間の8日午前、アメリカ・ニューヨークの国連本部で行われた「第7回国連水と災害に関する特別会合」にビデオメッセージを寄せられました。

陛下は冒頭で世界各地で災害が頻発していることをあげ、被害を受けた地域の復旧と復興を願われました。

英語で話されたメッセージでは、日本における水問題の歴史を、山梨県の三分一湧水や滋賀県の西野水道などの事例を挙げ、陛下自ら足を運んで撮影した写真などを交えながら、水を公平に分かち合い、洪水を防ぐための地域の取り組みなどを説明されました。

天皇陛下

「As global warming progresses and humanity faces floods, droughts, and water stress, I believe that we all need to realize the potential of cooperation and partnerships at various levels, and need to take action.」(地球温暖化が進行し、洪水や干ばつ、水需給のひっ迫に人類が直面している現在、様々なレベルでの協力とパートナーシップを進めることの可能性に一人一人が気付き、行動を起こすことが今こそ求められているように思います)

陛下は、皇太子時代に国連「水と衛生に関する諮問委員会」の名誉総裁を務め、数々の国際会議に出席されてきました。

陛下はメッセージの最後に、水問題について「人類の平和と繁栄につながることを願いながら水に関する関心を持ち続けていきたいと思います」と抱負を述べられました。