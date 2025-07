UN1CONが、グループ初となるEP『GENKI』を8月27日にリリースする。

(関連:ちゃんみな、信念を曲げずに突き進む“勝利”への道 豪華ゲストが集結したツアー『AREA OF DIAMOND 3』)

今作は、2024年10月19日に配信されたデビューシングル「A.R.T.」と、2025年2月26日に配信された2nd シングル「JUMP」に加え、表題曲の「GENKI」を含む計5曲が収録される。予約もスタートしており、封入特典としてミニライブ/TikTok撮影会への参加抽選券と、トレーディングカード1枚がランダムで封入される。

表題曲は、フジテレビ系およびBSフジで放送された、ガチャピンとムックなどが登場する子ども番組『ポンキッキーズ』のオープニング主題歌を担当したスチャダラパーによる「Welcome to Ponkickies (GET UP AND DANCE)」をサンプリングしている楽曲。懐かしい「元気!!勇気!」のフレーズが使用されており、ポップでキャッチーなサウンドに加えて、1990年代ヒップホップの要素が調和した楽曲となっている。

また、今作ではショップ別オリジナル特典も用意されているほか、CD発売を記念したリリースイベントの開催も決定。タワーレコード渋谷店を皮切りに、都内近郊7カ所でのフリーライブが決定している。同イベントではミニライブに加え、特典会も実施予定だ。詳細は後日発表されるとのこと。

<メンバーコメント>■AKARI

私たちの声が実際にCON1Eの皆さんの元に届くと思うと、とってもワクワクします!♡初めてのEPで、心を込めて作った作品なので楽しみにしていてください!

■KOKORO

UN1CONがまた戻ってきましたーー!!今回の曲では、今までとは違う私たちの色を見せられて嬉しいし、早く皆さんに会って直接パフォーマンスをお見せしたいですっ!

■JOA

今回のタイトル曲『GENKI』は、とにかく明るくてテンション爆上がりの曲になっています!!CON1Eが友達みたいな存在だということが感じられる部分がたくさんあると思います!タイトル通り、この曲を聴けばどんな気分の時でもUN1CONが皆さんを元気にします!これからたくさん聴いて、UN1CONと一緒に毎日を楽しんでいきましょう♡

■NARAE

今回、UN1CON初のリリースイベントを開催することになり、たくさんの方に会えると思うと本当にワクワクしています!皆さんに楽しんでもらえるように、私たちも頑張ります!

■MANAMI

このたび、EPのリリースが決定したということで、改めてここまで応援してくださった皆さんに感謝の気持ちでいっぱいです。リリースイベントでは、直接みなさんに感謝の気持ちを届けられるように、一回一回のパフォーマンスを大切にしたいと思っています。今作「GENKI」を通して、少しでも「今のUN1CONらしさ」が伝わったら嬉しいです!

(文=リアルサウンド編集部)