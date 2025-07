古代メソポタミアの都市バビロンの歴史は紀元前2300年頃にさかのぼり、一時は世界最大の都市となるなど栄華を極め、歴史上初めて人口が20万人を突破した都市ともいわれています。イラクとドイツの研究チームが、粘土板に楔形文字で刻まれた「バビロンの賛歌」を再発見したと報告しました。LITERARY TEXTS FROM THE SIPPAR LIBRARY V: A HYMN IN PRAISE OF BABYLON AND THE BABYLONIANS | IRAQ | Cambridge Core

https://www.cambridge.org/core/journals/iraq/article/literary-texts-from-the-sippar-library-v-a-hymn-in-praise-of-babylon-and-the-babylonians/B477D54E6554CA35718880339B3736CDHymn to Babylon discovered - LMU Munichhttps://www.lmu.de/en/newsroom/news-overview/news/hymn-to-babylon-discovered.htmlHymn to Babylon, missing for a millennium, has been discoveredhttps://phys.org/news/2025-07-hymn-babylon-millennium.html'Classic' Hymn Deciphered From Ancient Babylonian Library : ScienceAlerthttps://www.sciencealert.com/classic-hymn-deciphered-from-ancient-babylonian-libraryバビロンの付近にあった古代都市シッパルの遺跡からは数千点もの粘土板が発掘されており、その中にはバビロンに関する情報が記されたものも多数存在します。しかし、楔形文字が記された粘土板には断片化されたものも多く、その内容を読み解くのは難しい作業です。そこで、ドイツのルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘンの考古学者であるエンリケ・ヒメネス教授は、Electronic Babylonian Library Platform(電子バビロニア図書館プラットフォーム)というプロジェクトで、発見された楔形文字の断片をすべてデジタル化してAIで関連する断片を見つけたり、解読したりする作業を行っています。そんなヒメネス氏とイラク・バグダッド大学のアンマー・ファディル助教の共同研究により、紀元前1000年頃に作られたとみられる「バビロンの賛歌」が再発見されました。この賛歌にはバビロンで崇拝されていた神・マルドゥクやバビロンの壮麗さをたたえ、ユーフラテス川がもたらす恵みや女性たちについての言及も含まれているとのこと。ヒメネス氏はバビロンの賛歌について、「これはバビロン人が自らの都市をたたえようと書いたものです。著者は都市の建物だけでなく、ユーフラテス川の水が春をもたらし、野原を緑に染める様子も描写しています。現存するメソポタミア文学は自然現象の描写が控えめなため、この記述はより一層魅力的です」と述べています。以下の写真が、バビロンの賛歌が刻まれた粘土板のひとつです。バビロンの賛歌には、バビロンに住む女性たちが持っていた司祭としての役割や、その任務に関する情報も含まれていました。これらの事柄を記した文書は見つかっていなかったため、専門家たちにとって驚きだったとのこと。また、バビロンの住人らが外国人に敬意を持っていたという描写もありました。さらに、電子バビロニア図書館プラットフォームを用いた分析で、バビロンの賛歌を書き写した粘土板が30点以上も特定され、元となった粘土板では欠落していた部分を埋める役にも立ちました。ヒメネス氏によると、これは従来だったら数十年かかる作業だったとのこと。数多くの写本が発見されたのは、バビロンの賛歌が学校で子どもたちによって書き写されていたためだとみられています。ヒメネス氏は、「この賛歌は学校で子どもたちによって書き写されました。当時これほど人気のあった賛歌が、今日まで私たちに知られていなかったのは珍しいことです」と述べました。以下はバビロンの賛歌の一部を抜粋した内容です。『ユーフラテス川は彼女の川であり、賢明な主ヌディムッド(エンキ)によって作られたそれは草原を潤し、葦原を満たし、その水は池や海に注ぎ、野原は草や花であふれ、牧草地には鮮やかな花が咲き誇り、オオムギが芽生える、そこから収穫された穀物は束ねられ、積み上げられ、家畜たちは緑豊かな牧草地で横たわる、人類にふさわしい富と栄華が、授けられ、倍増し、王侯貴族のように与えられている』