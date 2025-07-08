いよいよ明日放送！『テレ東音楽祭2025～夏～』のタイムテーブル公開
■『テレ東音楽祭2025～夏～』は、7月9日17時30分から放送！
7月9日17時30分からテレビ東京系で放送される『テレ東音楽祭2025～夏～』のタイムテーブルが公開された。
タイムテーブルは以下のとおり。
■17時台
DOZAN11 aka 三木道三、RIP SLYME（21時台にも出演）、氷川きよし（20時台にも出演）、ViViD、宮崎薫（「崎」は、たつさきが正式表記）、SUPER BEAVER、ゆず（21時台にも出演）、LIL LEAGUE
■18時台
郷ひろみ（19時台にも出演）、中島健人、AKB48、Travis Japan、M!LK、Daoko、ME:I、IS:SUE、柴田聡子、imase、&TEAM、INI、原田知世、CANDY TUNE、Kis-My-Ft2、乃木坂46、HANA
■19時台
和田アキ子、なにわ男子、森高千里、郷ひろみ（18時台にも出演）
■20時台
大事MANブラザーズ立川俊之、JAYWALK、ソナーポケット、D-51、なかざわけんじ（元H2O）、花*花、サスケ、GAO、Crystal Kay、アンダーグラフ、矢井田瞳、TEE、ササキオサム（MOON CHILD）、女子十二楽坊、石川浩司（元 たま）、チェキッ娘、前田有嬉（元Whiteberry）、藤岡藤巻、藤田恵美（Le Couple）、NOKKO、氷川きよし × 木根尚登（TM NETWORK）、鈴木亜美、hitomi、氷川きよし（17時台にも出演）、
■21時台
ASKA、ゆず（17時台にも出演）、RIP SLYME（17時台にも出演）、ORANGE RANGE、堀込泰行、のん
番組情報
テレビ東京『テレ東音楽祭2025～夏～』
07/09（水）17:30～21:54 ※生放送（一部事前収録あり）
放送局：テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送
進行：田中瞳（テレビ東京アナウンサー）
中継：齋藤陽（テレビ東京アナウンサー）
『テレ東音楽祭2025～夏～』番組サイト
https://www.tv-tokyo.co.jp/ongakusai_2025/