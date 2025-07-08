TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

6·î¤ËÇ®Ãæ¾É¤ÇµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¿Í¿ô¤ÏÁ´¹ñ¤Ç¤¢¤ï¤»¤Æ1Ëü6900¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢½¸·×³«»Ï°ÊÍè¡¢ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

ÁíÌ³¾Ê¾ÃËÉÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢6·î¤ËÇ®Ãæ¾É¤ÇµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¿Í¿ô¤ÏÂ®ÊóÃÍ¤Ç1Ëü6943¿Í¤Ç¡¢2010Ç¯¤Ë½¸·×¤ò»Ï¤á¤Æ°Ê¹ß¡¢ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

»³¸ý¸©¸÷»Ô¤Ç¤Ï¡¢¤­¤ç¤¦¸á¸å3»þ¤¹¤®¡¢88ºÐ¤Î½÷À­¤¬Ç®Ãæ¾É¤È¤ß¤é¤ì¤ë¾É¾õ¤ÇÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¤Þ¤¿¡¢Åìµþ¾ÃËÉÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¤Ï¤­¤ç¤¦¡¢¸á¸å9»þ¤Þ¤Ç¤Ë¡¢107¿Í¤¬Ç®Ãæ¾É¤ÇµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡¢90Âå¤ÎÃËÀ­1¿Í¤¬½ÅÆÆ¡¢70Âå¤È80Âå¤Î½÷À­2¿Í¤¬½Å¾É¤Ç¤¹¡£