6·î¤ÎÇ®Ãæ¾ÉÈÂÁ÷¼Ô¿ô¤¬²áµîºÇÂ¿¡¡1Ëü6900¿ÍÄ¶¡¡»³¸ý¡¦¸÷»Ô88ºÐ½÷À¡¡Ç®Ãæ¾É¤È¤ß¤é¤ì¤ë¾É¾õ¤ÇÈÂÁ÷¤½¤Î¸å»àË´¡¡ÅÔÆâ¤Ç¤Ï107¿Í¤¬Ç®Ãæ¾É¤ÇµßµÞÈÂÁ÷
6·î¤ËÇ®Ãæ¾É¤ÇµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¿Í¿ô¤ÏÁ´¹ñ¤Ç¤¢¤ï¤»¤Æ1Ëü6900¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢½¸·×³«»Ï°ÊÍè¡¢ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÁíÌ³¾Ê¾ÃËÉÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢6·î¤ËÇ®Ãæ¾É¤ÇµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¿Í¿ô¤ÏÂ®ÊóÃÍ¤Ç1Ëü6943¿Í¤Ç¡¢2010Ç¯¤Ë½¸·×¤ò»Ï¤á¤Æ°Ê¹ß¡¢ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»³¸ý¸©¸÷»Ô¤Ç¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¸á¸å3»þ¤¹¤®¡¢88ºÐ¤Î½÷À¤¬Ç®Ãæ¾É¤È¤ß¤é¤ì¤ë¾É¾õ¤ÇÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Åìµþ¾ÃËÉÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¤Ï¤¤ç¤¦¡¢¸á¸å9»þ¤Þ¤Ç¤Ë¡¢107¿Í¤¬Ç®Ãæ¾É¤ÇµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡¢90Âå¤ÎÃËÀ1¿Í¤¬½ÅÆÆ¡¢70Âå¤È80Âå¤Î½÷À2¿Í¤¬½Å¾É¤Ç¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
°ËÅì»Ô,
²£ÉÍ,
°ÖÎîº×,
½»Âð,
Áòµ·,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
Åìµþ,
Ê©ÃÅ,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
Ï·¸å