「テレ東音楽祭2025夏」タイムテーブル発表
【モデルプレス＝2025/07/08】7月9日放送のテレビ東京系「テレ東音楽祭2025〜夏〜」（17時30分〜21時54分）のタイムテーブルが発表された。
【写真】ME:I・MOMONAと親戚の有名アーティスト
【17時台】
DOZAN11 aka 三木道三・RIP SLYME（21時台にも出演）・氷川きよし（20時台にも出演）・ViViD・宮崎薫（※「崎」は正式には「たつさき」）・SUPER BEAVER・ゆず（21時台にも出演）・LIL LEAGUE
【18時台】
郷ひろみ（19時台にも出演）・中島健人・AKB48・Travis Japan・M!LK・Daoko・ME:I・IS:SUE・柴田聡子・imase・&TEAM・INI・原田知世・CANDY TUNE・Kis-My-Ft2・乃木坂46・HANA
【19時台】
和田アキ子・なにわ男子・森高千里・郷ひろみ（18時台にも出演）
【20時台】
大事MANブラザーズ立川俊之・JAYWALK・ソナーポケット・D-51・なかざわけんじ（元H2O）・花*花・サスケ・GAO・Crystal Kay・アンダーグラフ・矢井田瞳・TEE・ササキオサム（MOON CHILD）・女子十二楽坊・石川浩司（元たま）・チェキッ娘・前田有淳（元Whiteberry）・藤岡藤巻・藤田恵美（Le Couple）・NOKKO・氷川きよし×木根尚登（TM NETWORK）・鈴木亜美・hitomi・氷川きよし（17時台にも出演）
【21時台】
ASKA・ゆず（17時台にも出演）・RIP SLYME（17時台にも出演）・ORANGE RANGE・堀込泰行・のん
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】ME:I・MOMONAと親戚の有名アーティスト
◆「テレ東音楽祭2025〜夏〜」タイムテーブル
【17時台】
DOZAN11 aka 三木道三・RIP SLYME（21時台にも出演）・氷川きよし（20時台にも出演）・ViViD・宮崎薫（※「崎」は正式には「たつさき」）・SUPER BEAVER・ゆず（21時台にも出演）・LIL LEAGUE
郷ひろみ（19時台にも出演）・中島健人・AKB48・Travis Japan・M!LK・Daoko・ME:I・IS:SUE・柴田聡子・imase・&TEAM・INI・原田知世・CANDY TUNE・Kis-My-Ft2・乃木坂46・HANA
【19時台】
和田アキ子・なにわ男子・森高千里・郷ひろみ（18時台にも出演）
【20時台】
大事MANブラザーズ立川俊之・JAYWALK・ソナーポケット・D-51・なかざわけんじ（元H2O）・花*花・サスケ・GAO・Crystal Kay・アンダーグラフ・矢井田瞳・TEE・ササキオサム（MOON CHILD）・女子十二楽坊・石川浩司（元たま）・チェキッ娘・前田有淳（元Whiteberry）・藤岡藤巻・藤田恵美（Le Couple）・NOKKO・氷川きよし×木根尚登（TM NETWORK）・鈴木亜美・hitomi・氷川きよし（17時台にも出演）
【21時台】
ASKA・ゆず（17時台にも出演）・RIP SLYME（17時台にも出演）・ORANGE RANGE・堀込泰行・のん
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】