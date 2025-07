おいしくるメロンパンがTVアニメ『フードコートで、また明日。』のオープニングテーマとして書き下ろした「未完成に瞬いて」を6月25日に配信リリースした。同楽曲のミュージックビデオがYouTubeプレミア公開となった。 『フードコートで、また明日。』第一話放送翌日に公開された「未完成に瞬いて」ミュージックビデオは、アニメ登場人物を彷彿とさせるような、女の子二人の何気ない生活を切り取った内容だ。 移りゆく季節の中で自由を持て余すかのようにダラダラと楽しむ二人は、モラトリアムの気だるさと、その最中では気付けない輝きをまとった日々を過ごしているというストーリー。出演したのは、Z世代を中心とした影響力を持つモデル/インフルエンサー・らんと、透明感あふれる佇まいで独自の存在感を放つ女優の岩波詩織。監督はCMなど活躍の場を広げるクラハシタクヤが担当した。 ■デジタルシングル「未完成に瞬いて」2025年6月25日(水)配信開始配信リンク:https://oisiclemelonpan.lnk.to/YoungGlow ■TVアニメ『フードコートで、また明日。』作品概要▼毎週月曜よりTOKYO MX他各局にて放送中TOKYO MX:毎週月曜22:30〜KBS京都:毎週月曜24:00〜サンテレビ:毎週月曜24:00〜テレビ愛知:毎週月曜25:30〜tbc東北放送:毎週水曜25:40〜BS日テレ:毎週月曜23:00〜 AT-X:毎週月曜21:30〜リピート放送:毎週水曜9:30〜/毎週金曜15:30〜※放送日時は予告なく変更になる場合がございます。 ▼配信情報ABEMAにて7月7日(月)22:30より地上波同時・単独最速配信決定他各配信サイトにて順次配信予定▼見放題サイトdアニメストア、niconico(ニコニコ生放送/ニコニコチャンネル)、U-NEXT、アニメ放題、Lemino、バンダイチャンネル、Hulu、DMM TV、TELASA、J:COM STREAM、milplus 見放題パックプライム、Prime Video、FOD、アニメフェスタ▼都度課金サイトRakuten TV、HAPPY!動画、ムービーフル ■10thミニアルバム『bouquet』2025年10月1日(水)0:00 発売開始予約リンク:https://oisiclemelonpan.lnk.to/pkg_bouquet【初回特装盤(2CD)】\6,050(税込) bouquet5曲+Bonus Disc4曲+Photo Book(56P)【初回映像盤(CD+Blu-ray)】\5,000(税込)【通常盤(CD)】\1,650(税込)●店舗別予約・購入者特典・早期予約特典:メンバー直筆サイン⼊りセルフライナーノーツ※8⽉13⽇(⽔)23:59締切下記ショップにて、ご予約・ご購入の方に先着でオリジナル特典をプレゼントいたします。特典は数がなくなり次第終了となりますので、ご希望の方は是非お早めにご予約ください。・TOWER RECORDS /TOWER RECORDS ONLINE:スマホサイズステッカー・Amazon.co.jp:メガジャケ・楽天ブックス:アクリルキーホルダー・トイズストア:ランダム歌詞缶バッジ(5種)・応援ショップ:告知ポスター(B2サイズ)※上記オリジナル特典対象店舗は対象外となります。※応援店対象店舗は後日店名掲載いたします。※特典は商品引き取り時のお渡しとなります。※一部お取り扱いの無い店舗がございますので、各特典に関する詳細は各店にご確認ください。※一部対象外の店舗もありますので、特典の有無に関しては直接、各店にお問い合わせください。 ■<おいしくるメロンパン bouquet tour - never ending blue ->10月24日(金) ZeppFukuokaopen18:00 / start19:0010月25日(土) ZeppNambaopen16:00 / start17:0010月31日(金) ZeppNagoyaopen18:00 / start19:0011月16日(日) ZeppSapporoopen16:00 / start17:0011月28日(金) ZeppDiverCityopen18:00 / start19:00【オフィシャル先行】受付期間:7/7(月)18:00〜7/21(日)23:59https://l-tike.com/oisiclemelonpan/ 関連リンク◆おいしくるメロンパン オフィシャルサイト◆おいしくるメロンパン オフィシャルX◆おいしくるメロンパン オフィシャルInstagram◆おいしくるメロンパン オフィシャルYouTubeチャンネル

