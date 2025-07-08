キオクシアのド定番・コスパ最強microSDを狩る時、それはAmazonプライムデー
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、2025年7月8日（火）0時から7月10日（木）23時59分まで一年の一度のビッグセール「Amazonプライムデー 先行セール」を開催中。
現在、BiCS FLASH技術により写真や音楽、映像を大量に保存できるKIOXIA（キオクシア）の「EXCERIA microSDHC/microSDXC UHS-I メモリカード（128GB）」や、スマホからNintendo Switchまで幅広い機器に使えるSilicon Power（シリコンパワー）の「Superior Pro microSDXC_Colorful（256GB）」など、大切なデータを守るmicroSDカードがお得に登場しています。
写真や動画データの保存に◎。耐久性に優れたキオクシアのmicroSDカード各種が最大16%オフ
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
1,082円
（15%オフ）
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KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 256GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA256G
2,071円
（16%オフ）
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KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 512GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA512G
3,956円
（15%オフ）
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4K動画やフルHDも保存OK。「EXCERIA PLUS microSDXC UHS-I メモリカード」各種が最大12％オフ
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB EXCERIA PLUS UHS-I U3 V30 Class10 Nintendo Switch動作確認済 microSDXC 最大読出100MB/s 最大書込60MB/s 4K対応 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMPAE128G
1,781円
（10%オフ）
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KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 256GB EXCERIA PLUS UHS-I U3 V30 Class10 Nintendo Switch動作確認済 microSDXC 最大読出100MB/s 最大書込85MB/s 4K対応 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMPAE256G
3,018円
（12%オフ）
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KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 512GB EXCERIA PLUS UHS-I U3 V30 Class10 Nintendo Switch動作確認済 microSDXC 最大読出100MB/s 最大書込85MB/s 4K対応 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMPAE512G
5,812円
（12%オフ）
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SD変換アダプタ同梱で多彩な機器に使えます。「EXCERIA BASIC microSDメモリカード（128GB）」が1,501円
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I対応 Class10 microSDXC (転送速度50MB/s) 国内サポート正規品 メーカー保証3年 KTHN-MW128G
1,501円
（20%オフ）
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KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 256GB UHS-I対応 Class10 microSDXC (転送速度50MB/s) 国内サポート正規品 メーカー保証3年 KTHN-MW256G
2,831円
（23%オフ）
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KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 512GB UHS-I対応 Class10 microSDXC (転送速度50MB/s) 国内サポート正規品 メーカー保証3年 KTHN-MW512G
5,491円
（13%オフ）
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Nintendo Switch動作確認済みで安心。シリコンパワーのmicroSDカード各種も最大49%オフとお買い得
SP Silicon Power シリコンパワー microSD カード 256GB 【Nintendo Switch 動作確認済】4K対応 class10 UHS-1 U3 最大読込100MB/s 3D Nand SP256GBSTXDU3V20AB
2,180円
（8%オフ）
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SP Silicon Power シリコンパワー microSD カード 128GB 【Nintendo Switch 動作確認済】4K対応 class10 UHS-1 U3 最大読込100MB/s 3D Nand SP128GBSTXDV3V20SP
1,003円
（49%オフ）
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シリコンパワー SP Silicon PowermicroSD カード 512GB【Nintendo Switch 動作確認済】 4K対応 class10 UHS-1 U3 最大読込100MB/s 3D Nand SP512GBSTXDU3V20AB
4,680円
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SP Silicon Power シリコンパワー microSD カード 1TB 【Nintendo Switch 動作確認済】4K対応 class10 UHS-1 U3 最大読込100MB/s 3D Nand SP001TBSTXDV3V20SP
10,280円
（10%オフ）
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なお、上記の表示価格は2025年7月8日18時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
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Source:「Amazonプライムデー 先行セール」