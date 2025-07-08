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こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2025年7月8日（火）0時から7月10日（木）23時59分まで一年の一度のビッグセール「Amazonプライムデー 先行セール」を開催中。

現在、BiCS FLASH技術により写真や音楽、映像を大量に保存できるKIOXIA（キオクシア）の「EXCERIA microSDHC/microSDXC UHS-I メモリカード（128GB）」や、スマホからNintendo Switchまで幅広い機器に使えるSilicon Power（シリコンパワー）の「Superior Pro microSDXC_Colorful（256GB）」など、大切なデータを守るmicroSDカードがお得に登場しています。

写真や動画データの保存に◎。耐久性に優れたキオクシアのmicroSDカード各種が最大16%オフ

KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G 1,082円 （15%オフ） Amazonで見る PR PR

KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 256GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA256G 2,071円 （16%オフ） Amazonで見る PR PR

KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 512GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA512G 3,956円 （15%オフ） Amazonで見る PR PR

4K動画やフルHDも保存OK。「EXCERIA PLUS microSDXC UHS-I メモリカード」各種が最大12％オフ

KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB EXCERIA PLUS UHS-I U3 V30 Class10 Nintendo Switch動作確認済 microSDXC 最大読出100MB/s 最大書込60MB/s 4K対応 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMPAE128G 1,781円 （10%オフ） Amazonで見る PR PR

KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 256GB EXCERIA PLUS UHS-I U3 V30 Class10 Nintendo Switch動作確認済 microSDXC 最大読出100MB/s 最大書込85MB/s 4K対応 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMPAE256G 3,018円 （12%オフ） Amazonで見る PR PR

KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 512GB EXCERIA PLUS UHS-I U3 V30 Class10 Nintendo Switch動作確認済 microSDXC 最大読出100MB/s 最大書込85MB/s 4K対応 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMPAE512G 5,812円 （12%オフ） Amazonで見る PR PR

SD変換アダプタ同梱で多彩な機器に使えます。「EXCERIA BASIC microSDメモリカード（128GB）」が1,501円

KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I対応 Class10 microSDXC (転送速度50MB/s) 国内サポート正規品 メーカー保証3年 KTHN-MW128G 1,501円 （20%オフ） Amazonで見る PR PR

KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 256GB UHS-I対応 Class10 microSDXC (転送速度50MB/s) 国内サポート正規品 メーカー保証3年 KTHN-MW256G 2,831円 （23%オフ） Amazonで見る PR PR

KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 512GB UHS-I対応 Class10 microSDXC (転送速度50MB/s) 国内サポート正規品 メーカー保証3年 KTHN-MW512G 5,491円 （13%オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞キオクシアのセール対象商品一覧を見る

Nintendo Switch動作確認済みで安心。シリコンパワーのmicroSDカード各種も最大49%オフとお買い得

SP Silicon Power シリコンパワー microSD カード 256GB 【Nintendo Switch 動作確認済】4K対応 class10 UHS-1 U3 最大読込100MB/s 3D Nand SP256GBSTXDU3V20AB 2,180円 （8%オフ） Amazonで見る PR PR

SP Silicon Power シリコンパワー microSD カード 128GB 【Nintendo Switch 動作確認済】4K対応 class10 UHS-1 U3 最大読込100MB/s 3D Nand SP128GBSTXDV3V20SP 1,003円 （49%オフ） Amazonで見る PR PR

シリコンパワー SP Silicon PowermicroSD カード 512GB【Nintendo Switch 動作確認済】 4K対応 class10 UHS-1 U3 最大読込100MB/s 3D Nand SP512GBSTXDU3V20AB 4,680円 （10%オフ） Amazonで見る PR PR

SP Silicon Power シリコンパワー microSD カード 1TB 【Nintendo Switch 動作確認済】4K対応 class10 UHS-1 U3 最大読込100MB/s 3D Nand SP001TBSTXDV3V20SP 10,280円 （10%オフ） Amazonで見る PR PR

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なお、上記の表示価格は2025年7月8日18時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

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Source:「Amazonプライムデー 先行セール」