E-1選手権の初戦…香港と戦う日本代表の採点受付中
[7.8 E-1選手権第1節 日本-香港 龍仁]
日本代表は8日、東アジアE-1サッカー選手権2025の第1節で香港代表と対戦。iOS版およびAndroid版で配信されている『ゲキサカアプリ』では、この試合に出場している日本選手の採点を受付中だ。
採点はキックオフから試合終了30分後まで受け付けており、時間内であれば何度も変更することができる。そして、試合終了30分後には、ゲキサカ読者の採点の平均が表示される。
香港はFIFAランキング153位(日本は15位)。E-1選手権での対戦成績は日本の3戦全勝となっている。国内組のみで大会に臨む中、森保ジャパンはどう戦うのか。あなたは日本代表メンバーをどう評価する? 日本代表のスターティングメンバーは以下の通り。
▼先発
GK 23 ピサノアレックス幸冬堀尾
DF 3 荒木隼人
DF 4 古賀太陽
DF 16 安藤智哉
MF 15 稲垣祥
MF 6 川辺駿
MF 7 相馬勇紀
MF 24 久保藤次郎
FW 9 宮代大聖
FW 13 ジャーメイン良
FW 19 垣田裕暉
▼控え
GK 12 早川友基
GK 1 大迫敬介
DF 5 長友佑都
DF 22 植田直通
DF 25 綱島悠斗
MF 2 望月ヘンリー海輝
MF 8 田中聡
MF 17 宇野禅斗
MF 14 大関友翔
MF 20 俵積田晃太
MF 21 佐藤龍之介
FW 11 原大智
FW 18 山田新
FW 10 細谷真大
FW 26 中村草太
iOS版およびAndroid版の「ゲキサカ」アプリは、以下のバナーよりインストールまたはアップデートできます。みんなで日本代表を採点しよう!
日本代表は8日、東アジアE-1サッカー選手権2025の第1節で香港代表と対戦。iOS版およびAndroid版で配信されている『ゲキサカアプリ』では、この試合に出場している日本選手の採点を受付中だ。
採点はキックオフから試合終了30分後まで受け付けており、時間内であれば何度も変更することができる。そして、試合終了30分後には、ゲキサカ読者の採点の平均が表示される。
▼先発
GK 23 ピサノアレックス幸冬堀尾
DF 3 荒木隼人
DF 4 古賀太陽
DF 16 安藤智哉
MF 15 稲垣祥
MF 6 川辺駿
MF 7 相馬勇紀
MF 24 久保藤次郎
FW 9 宮代大聖
FW 13 ジャーメイン良
FW 19 垣田裕暉
▼控え
GK 12 早川友基
GK 1 大迫敬介
DF 5 長友佑都
DF 22 植田直通
DF 25 綱島悠斗
MF 2 望月ヘンリー海輝
MF 8 田中聡
MF 17 宇野禅斗
MF 14 大関友翔
MF 20 俵積田晃太
MF 21 佐藤龍之介
FW 11 原大智
FW 18 山田新
FW 10 細谷真大
FW 26 中村草太
iOS版およびAndroid版の「ゲキサカ」アプリは、以下のバナーよりインストールまたはアップデートできます。みんなで日本代表を採点しよう!