[7.8 E-1選手権第1節 日本-香港 龍仁]

　日本代表は8日、東アジアE-1サッカー選手権2025の第1節で香港代表と対戦。iOS版およびAndroid版で配信されている『ゲキサカアプリ』では、この試合に出場している日本選手の採点を受付中だ。

　採点はキックオフから試合終了30分後まで受け付けており、時間内であれば何度も変更することができる。そして、試合終了30分後には、ゲキサカ読者の採点の平均が表示される。

　香港はFIFAランキング153位(日本は15位)。E-1選手権での対戦成績は日本の3戦全勝となっている。国内組のみで大会に臨む中、森保ジャパンはどう戦うのか。あなたは日本代表メンバーをどう評価する? 日本代表のスターティングメンバーは以下の通り。

▼先発

GK 23 ピサノアレックス幸冬堀尾

DF 3 荒木隼人

DF 4 古賀太陽

DF 16 安藤智哉

MF 15 稲垣祥

MF 6 川辺駿

MF 7 相馬勇紀

MF 24 久保藤次郎

FW 9 宮代大聖

FW 13 ジャーメイン良

FW 19 垣田裕暉

▼控え

GK 12 早川友基

GK 1 大迫敬介

DF 5 長友佑都

DF 22 植田直通

DF 25 綱島悠斗

MF 2 望月ヘンリー海輝

MF 8 田中聡

MF 17 宇野禅斗

MF 14 大関友翔

MF 20 俵積田晃太

MF 21 佐藤龍之介

FW 11 原大智

FW 18 山田新

FW 10 細谷真大

FW 26 中村草太

　iOS版およびAndroid版の「ゲキサカ」アプリは、以下のバナーよりインストールまたはアップデートできます。みんなで日本代表を採点しよう!