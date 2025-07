音楽好きが集まるとついつい音楽論議が繰り広げられるというのは、いつの世も変わらぬあるあるだ。自分が好きな音楽をみんなにも伝えたいというピュアな気持ちがそうさせるのであろうし、自分はこんなに好きなんだとその思いがそれを加速させるものでもあるかもしれない。 同時に、こと多感な時期に出会った音楽というのは、聴いたこともないような初めての音楽に相当な衝撃を受けることもあって、その刺激の強さと受けた興奮が音楽に対するアイデンティの礎になったりもする。ときに、音楽分野への造詣の深さを盾にして、音楽マニアであることを執拗にアピールするというマウントの取り合いになることも珍しくない。 ということで、感度高いリスナー・アピールをしたくなるような、ステキなアーティストもいくつか紹介していこう。今回もナビゲーターのTuneCore Japanの堀巧馬と野邊拓実、進行役の烏丸哲也(BARKS)の3人によるフリートークである。 ◆ ◆ ◆ ──やっぱ音楽は楽しんだもの勝ち、ということで、今回私からは池田理論を紹介したいです。多感な頃の音楽ってある種の「背伸びの文化」でもあって、美意識が育まれる時の栄養分でもありますよね。これがいいと思える自分がカッコいいという価値観は、自分のアイデンティティの礎にもなるもので、マウントの取り合いにもなる。「俺は最初から注目していたよ」みたいな(笑)。そういう早耳を自慢したくなる系のアーティストって一定数いるわけで、池田理論も知っていることを自慢したくなる系アーティストだと思うんです。 野邊拓実(TuneCore Japan):ああ、「池田理論いいっすよねー」って言っちゃうやつ。確かに池田理論はいいですよね。 ──そうそう、いかにも昔から知ってたよ風にいいたくなる系。聴きましょうか。 野邊拓実(TuneCore Japan):おしゃれですよね。普通にいいですよね。 堀巧馬(TuneCore Japan):理屈なく純粋に「いい曲」って言えるやつ。 ──どういう素養と音楽体験があれば、こういうおしゃれな感覚とか万人に喜んでもらえそうな良質なポップス・エリアに身を置くアーティストになれるんでしょうか。バンド時代、僕も周りもやんちゃしすぎてひねくれちゃって、音楽をこじらせた連中ばかりでこういうセンスの人がいなかった。こうなりたかったよって思います(笑)。 野邊拓実(TuneCore Japan):そうなんですよ。うがらずにこういうところをまっすぐ突き詰めてJ-POPができるというのは、それはそれで才能なんですよね。 ──わかります。 野邊拓実(TuneCore Japan):「やりたいこと」と「受け入れられるもの」がきちんと一致しているというのは、すごく価値があることだと思います。もしかしたらやりたいこととはまた別でやってるのかもしれないので、本当のところはわかんないですけど、雑念を入れずにきちんとポップスとしての体裁を保つことって、すごいスキルですから。 堀巧馬(TuneCore Japan):音楽に限らずクリエイティブ全般の話ですけど、センスってアップデートされていくものだと思うんです。昔は微妙だと思っていたものでも、見え方が変わるとよく見えてきたりもして、そこから見識が広がって自分のセンスが更新されていく。ただ、今まで見てきた人たちを振り返ると、二極化している気もするんです。ガンガン更新されて「今と2年前だと全然好きなもの違うじゃん」みたいな人と、なんだかんだ「好きな要素が普遍的に変わらない」人という二極化。 ──ガンガン更新されるレディオヘッド・タイプと、全く変わらないAC/DCタイプ? 堀巧馬(TuneCore Japan):そういう意味でいうと、池田理論は後者だと思っていて、やっぱりこのサウンド感が普遍的に好きなんだろうな、っていうところを感じるんですよね。 ──それも才能で、売れ線を狙って作ったかのようなあざとさは一切感じない。その一線ってどこにあるんだろう。 堀巧馬(TuneCore Japan):売れる音のドンピシャのところにセンスが更新されていったということだと思います。ポップス寄りのサウンドが好きなまま、ひねくれなかった。好きなものが更新されていった結果、気付いたらめちゃくちゃ尖っていたというパターンも多い中で、普遍的に好きなものが変わらなかったというところにも運がある気はしますよね。「いろんなものを見てきたけど、なんだかんだこれがいい」って言える勇気もあると思う。ミーハーと言われようともポップスを普通にいい・純粋に好きと言えるアーティストって、やっぱ強いと思うんですよね。 野邊拓実(TuneCore Japan):僕は、周りにいる人間の性質にもよると思っています。なんか尖ってないと「あいつはミーハーだ」って馬鹿にされるような環境に身を置いているか、まっすぐ「いいものはいいものだよね」とフラットに評価してくれる人たちに囲まれてる環境でアーティストとして成長していくか。「メロディーいいじゃん、おしゃれじゃん」「いいよね」っていう会話が普通にできる環境であれば、こういう作品が生まれたときにも、そのまま素直にアレンジしていけると思うんですよね。 ──なんか、凄くわかります。 野邊拓実(TuneCore Japan):例えばバンドだったら、ライブハウスで仲良くなったバンドマンがどういう人か、そういうところでも結構変わると思うんです。だから50%は自分がどういう性質か、50%は周りがどういう性質かっていうところで決まるんじゃないかな。 堀巧馬(TuneCore Japan):ちょっと生々しいというかリアルな話ですね。自分が憧れた人間が誰なのかっていう、運ゲーみたいなところもある。 ──いろんな世界線があったであろう中で、自分の置かれた環境によってミュージシャンシップがどっちに磨かれていくのか、それはそれで面白い話ですね。良いとか悪いじゃないし。 堀巧馬(TuneCore Japan):そうそう、良い悪いじゃない。自分が取った選択肢ですけど、でも結局は前戻る可能性もあると思うんですよ。池田理論だって、数年後にどんな音楽を作っているかわからないわけで、もしかしたらほんの一部のファンしかついていけないようなマニアックな音楽を作っているかもしれない。 野邊拓実(TuneCore Japan):面白いですね。池田理論をいいなと思うポイントに、映像とかもテイストが同じで楽曲との親和性が高いところがあります。全体的にはポップで既視感のある感覚がありつつ、ひとつひとつが上質で、そういう全体のデザインというか設計がちゃんとできているなと思いますね。 ──これだけみんなが「いいよね」と言うであろう池田理論なんですが、「聴いてもピンとこなかった」という人は、その気持ちはどう処理すればいいんでしょう(笑)。 野邊拓実(TuneCore Japan):いや、好き好きですから、別にいいんですよ。音楽とか表現って、あまねく「好き」か「嫌いか」でしかなくて、良い悪いじゃないですから。「丁寧か」「丁寧じゃないか」はあると思うんですけど、でも別に丁寧じゃないから悪いわけでもない。逆に青春パンクみたいな音楽がめちゃくちゃ丁寧だったらイヤですもん(笑)。「ものすごく丁寧に16ビートを刻むんですね」みたいなの…それちょっと違うなと思いますし。刺さらない人がいたとしても、別にそういうものでしょって思うし、逆に全員が刺さる方が怖いなみたいな。 堀巧馬(TuneCore Japan):周りの目を気にするのはあるよね。ちょっと聴かせてみた時に、その時の反応にどんどん寄っていくみたいな。高校で寮生活の中で流行ったりすると、そこに偏っていくようなこともあるだろうし、自分が好きな曲の傾向も周りに左右されますよね。 ──付き合っている彼氏彼女の音楽趣味に染まることもあるからね。 堀巧馬(TuneCore Japan):クラスの中で流行る曲みたいなものってあるから、環境は大きいと思います。──こじらせるとメインストリームから外れがちというのもある。 野邊拓実(TuneCore Japan):僕は男子高校だったんですけど、共通言語としてアニメは強かったな。 堀巧馬(TuneCore Japan):俺も寮生活だったんですけど、BUMP OF CHICKENとかRADWIMPSが流行っていた頃、寮で1番流行ってたのがTHE BACK HORNだったんですよ。 […]

