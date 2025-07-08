ÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡¢¿·¥É¥é¥Þ¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡Ù¤Ç·Ý½Ñ²ÈÈ©¤ÎÄïÌò¤Ë¡ª»Ð¤ò±é¤¸¤ë¾¾¤¿¤«»Ò¤È¤Î²½³ØÈ¿±þ¤Ë´üÂÔ
7·î17Æü¤è¤êÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡£¸½ºß¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¡Ø¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢º£Ç¯¤ÏÂÔµ¡ºî¤â¤¤¤¯¤Ä¤«¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÇËÃÝ¤ÎÀª¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤ÇËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ÈÄ³À¤Î³èÌö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¥É¥é¥Þ¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡Ù¤Ç¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
¡Ú´ØÏ¢¡ÛÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡¢¾×·âÅ¸³«¤ÇÏÃÂê¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÈëÌ©¡Ù¶¯¤µ¤È¼å¤µ¤òÊ»¤»»ý¤ÄÊ£»¨¤ÊÌò¤òÇ÷¿¿¤Î±éµ»¤ÇÂÎ¸½
2012Ç¯¤ËÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÈÄ³À¤Ï¡¢¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¡Øsilent¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡£¡ÖÂè48²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡×¤Ç¤Ï¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¼ã¼ê¼ÂÎÏÇÉ¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯1·î¡Á4·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¡ØÈëÌ©¡ÁTHE TOP SECRET¡Á¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Îà¤¤¤Þ¤ì¤ÊÍÆ»Ñ¤Ë¶Ã°ÛÅª¤Êµ²±ÎÏ¤È±Ô¤¤Æ¶»¡ÎÏ¤ò»ý¤Ä¿Å¹ä¤òÇ®±é¡£Éô²¼¤ò»×¤¦¿Ä¤Î¶¯¤µ¤È¿´¤ÎÀÈ¤µ¤òÊ»¤»»ý¤ÄÆñ¤·¤¤Ìò¤òÁ¡ºÙ¤ËÉ½¸½¤·¡¢¤½¤Î±éµ»¤¬»ëÄ°¼Ô¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÈÄ³À¤¬¤³¤Î²Æ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢50Ç¯´ÖÆÈ¿È¼çµÁ¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¿¿Íµ¤ÊÛ¸î»Î¡¦¸¶ÅÄ¹¬ÂÀÏº¡Ê°¤Éô¥µ¥À¥ò¡Ë¤È¡¢Âç¤¤ÊÈëÌ©¤òÊú¤¨¤ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÈþ½Ñ¶µ»Õ¡¦ÎëÌÚ¥Í¥ë¥é¡Ê¾¾¤¿¤«»Ò¡Ë¤ÎÅÅ·â·ëº§¤ò¼´¤Ë¤·¤¿¥Þ¥ê¥Ã¥¸¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡Ù¤À¡£Æ±ºî¤ÇÈÄ³À¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Í¥ë¥é¤ÎÄï¤Ç¤¢¤ëÎëÌÚ¥ì¥ª¡£ÊüÁ÷¤ËÀè¶î¤±¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿PRÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢²ÈÂ²¤È¿©Âî¤ò°Ï¤ó¤À¥ì¥ª¤¬¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤«¤é»ëÀþ¤ò¾å¤²¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¡Ö¤Ä¤Þ¤ó¤Ê¤¤¤³¤È¤·¤«¸À¤ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤Í¡×¤ÈÎä¤¿¤¯¸À¤¤Êü¤Ä»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¬ÂÀÏº¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ì¥ª¤ÏÂç³ØÀ¸¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î°áÁõ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼·ó¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¹¥¤¤Ç¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï¼«¿È¤¬À©ºî¤·¤¿³¨²è¤Ç½é¤Î¸ÄÅ¸¡Ø°¦¤È³é¤¤È¡£¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢·Ý½Ñ¤Ë¤âÂ¤·Ø¤¬¿¼¤¤ÈÄ³À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ï¥Þ¤êÌò¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢º£ºî¤Ç¤Ï¿ô¡¹¤Î¿Íµ¤ºî¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó½÷Í¥¤Î¾¾¤È»ÐÄï¤È¤¤¤¦´ÖÊÁ¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëÈÄ³À¤À¤¬¡¢¸ø¼°¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¡È¾¾¤µ¤ó¤ÎÄï¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡ª¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤·¡¢»ÐÄï¤È¤¤¤¦´Ø·¸¤Ç¤É¤ó¤Ê¼Çµï¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤«¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¾¾¤ÈÈÄ³À¤Î²½³ØÈ¿±þ¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
º£¸å¤ÎÈÄ³À¤Ï¡¢2025Ç¯¸å´üNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤ä¡¢10·î24Æü¸ø³«Í½Äê¤Î±Ç²è¡Ø¥ß¡¼¥Ä¡¦¥¶¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤¬¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë³Æ½ê¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¿·¥É¥é¥Þ¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡Ù¤Ç¤âºîÉÊ¤òºÌ¤ë¹¥±é¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£