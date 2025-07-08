【Amazonプライムデー】ロボット掃除機「ルンバ」最新モデルが最大42％オフに
アイロボットは7月8日、Amazonプライム会員限定のビッグセール「プライムデー先行セール」および「プライムデ―」にて、2025年4月に発売したロボット掃除機「Roomba 105 Combo ロボット + AutoEmpty 充電ステーション」および、「Roomba Plus 405 Combo ロボット + AutoWash 充電ステーション」の2機種を特別価格で販売開始した。
「Roomba 105 Combo ロボット + AutoEmpty 充電ステーション
Roomba 105 Combo ロボット + AutoEmpty 充電ステーションは、同社ロボット掃除機「ルンバ」シリーズの中でもエントリーに位置する製品。4段階のクリーニングシステムやマッピング／ナビゲーション機能などを備え、最大75日間分のゴミをためておける充電ステーションがセットになっている。公式オンラインストア価格が通常59,200円のところ、セールでは42％オフの34,747円で登場する。
Roomba Plus 405 Combo ロボット + AutoWash 充電ステーション
また、Roomba Plus 405 Combo ロボット + AutoWash 充電ステーションは水拭きモップの自動乾燥機能を備えたロボット掃除機の上位モデル。パワフルな吸引力を持つ掃除機と、圧力を掛けながらの力強い水拭きが可能で、モップを綺麗な水で自動洗浄・乾燥する機能を備える。公式オンラインストア価格は通常98,800円のところ、セールでは40％オフの59,798円で販売する。
「Roomba 105 Combo ロボット + AutoEmpty 充電ステーション
Roomba Plus 405 Combo ロボット + AutoWash 充電ステーション
また、Roomba Plus 405 Combo ロボット + AutoWash 充電ステーションは水拭きモップの自動乾燥機能を備えたロボット掃除機の上位モデル。パワフルな吸引力を持つ掃除機と、圧力を掛けながらの力強い水拭きが可能で、モップを綺麗な水で自動洗浄・乾燥する機能を備える。公式オンラインストア価格は通常98,800円のところ、セールでは40％オフの59,798円で販売する。