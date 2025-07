「シンガポールでも大人気のayu」

歌手の浜崎あゆみさんは7月7日、自身のInstagramを更新。大胆なスリットから美脚がのぞくコーディネートを披露しました。浜崎さんは「Huge thanks for your love to me and my team!!!(私とチームへの愛に心から感謝します!!!)」とつづり、10枚の写真を投稿。1枚目はソロショットで、2〜7枚目にはスタッフと楽しげに過ごすパーティーの様子が写され、8〜10枚目は会場に集まった多くのファンの写真が続きます。浜崎さんは白いシャツに黒いビスチェ、黒いロングスカートのコーディネート。スカートには大胆に太ももまでスリットが入っており、美脚が見えています。帽子とメガネを合わせ、カジュアルながらも上品な雰囲気です。

「ファンサ素晴らしいなぁ」

浜崎さんは7月5日にシンガポールでのライブを終えたばかり。会場に詰めかけたファンに手を振る姿から、ファンを大切にする様子が伝わってきます。コメント欄では、「シンガポールでも大人気のayu メガネっ娘可愛い」「全然雰囲気が違うから、一瞬ayuとは分からなかった」「こう言う系統の服も似合うのズルい」といった日本のファンからの声のほか、海外のファンからも、「Thank you so much 0705 was my birthday best to be with you this day(本当にありがとう。7月5日は私の誕生日でした この日あなたと一緒にいられて最高でした)」「Please come back again!!!!! Love you so much !!!(また来てくださいね!!!!! 大好きだよ!!!)」などの声が集まりました。5日にはシンガポール到着時の様子を自身のInstagramで公開した浜崎さん。大勢のファンに囲まれながらも、丁寧にサインや写真撮影に応じる姿が映されており、コメントでは「素晴らしい思い出をありがとう」「昨日は写真撮ってくれてありがとう」「あゆちゃんのファンサ素晴らしいなぁ」など、感謝や称賛の声が集まっています。(文:五六七 八千代)