¥Ð¥ì¡¼½÷»Ò¡¡ÆüËÜÂåÉ½£±£´Áª¼ê¤òÈ¯É½¡¡£¹Æü³«Ëë¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°ÀéÍÕÂç²ñ¡¡½©ËÜÈþ¶õ¤Ï¹ñÆâÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ø
¡¡ÆüËÜ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¶¨²ñ¤Ï£¸Æü¡¢½÷»Ò¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°ÀéÍÕÂç²ñ¤ËÎ×¤àÆüËÜÂåÉ½£±£´¿Í¤òÈ¯É½¤·¤¿¡££²£°£±£²Ç¯¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ë¤ÎÂçÍ§°¦¤µ¤ó¤ÎÄ¹½÷¡¦½©ËÜÈþ¶õ¡ÊÉ±Ï©¡Ë¤Ï¡¢¥³¡¼¥È¤ËÎ©¤Æ¤Ð¹ñÆâÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï£¶¾¡£²ÇÔ¤Ç£µ°Ì¡£³«ºÅ¹ñ¤Î¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤ò´Þ¤á¤Æ¾å°Ì£¸¥«¹ñ¤¬»²²Ã¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥é¥¦¥ó¥É¡Ê£²£³Æü³«Ëë¡Ë¿Ê½Ð¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¯£µ°Ì¤ÎÆüËÜ¤Ï¡¢£¸Æü¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¡ÊÆ±£±£·°Ì¡Ë¡¢£±£°Æü¤Ë´Ú¹ñ¡ÊÆ±£³£´°Ì¡Ë¡¢£±£²Æü¤Ë¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡ÊÆ±£³°Ì¡Ë¡¢£±£³Æü¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¡ÊÆ±£²°Ì¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½£±£´¿Í¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¢¦£Ï£È¡Ê¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¡Ë¡¡ÀÐÀî¿¿Í¤¡Ê¥Î¥Ð¥é¡Ë¡¢ÏÂÅÄÍ³µª»Ò¡Ê£Î£Å£ÃÀîºê¡Ë¡¢º´Æ£½ÊÇµ¡Ê£Î£Å£ÃÀîºê¡Ë¡¢¿¼ß·¤á¤°¤ß¡Ê£Ó£Á£Ç£Áµ×¸÷¡Ë¡¢ËÌÁë°¼²»¡Ê£Ó£Á£Ç£Áµ×¸÷¡Ë¡¢½©ËÜÈþ¶õ¡ÊÉ±Ï©¡Ë
¡¡¢¦£Í£Â¡Ê¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¡Ë¡¡¹ÓÌÚºÌ²Ö¡Ê£Ó£Á£Ç£Áµ×¸÷¡Ë¡¢ÅçÂ¼½ÕÀ¤¡Ê£Á£É¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥º¡Ë¡¢»³ÅÄÆóÀé²Ú¡Ê£Î£Å£ÃÀîºê¡Ë¡¢µÜÉôÍõÍü¡ÊÉ±Ï©¡Ë
¡¡¢¦£Ó¡Ê¥»¥Ã¥¿¡¼¡Ë¡¡´ØºÚ¡¹Ì¦¡Ê¥¢¥ë¥·¡¼¥Ä¥£¥ª¡Ë¡¢ÃæÀî¤Ä¤«¤µ¡Ê£Î£Å£ÃÀîºê¡Ë
¡¡¢¦£Ì¡Ê¥ê¥Ù¥í¡Ë¡¡¾®ÅçËþºÚÈþ¡Ê¥½¥ë¥È¥ì¡¼¥¯¡Ë¡¢À¾Â¼ÌïºÚÈþ¡Ê£Ó£Á£Ç£Áµ×¸÷¡Ë