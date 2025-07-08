»²µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¡¡ÀÐÀî¸©Áªµó¶è¤Î¸õÊä¼Ô¤ËÊ¹¤¯①¡¡ÁèÅÀ¤äÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¹Í¤¨¤Ï
º£·î20Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë»²µÄ±¡Áªµó¡£¥·¥êー¥º¤ÇÀÐÀî¸©Áªµó¶è¤Î³Æ¸õÊä¼Ô¤Ë¡¢ÁèÅÀ¤äÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤òÊ¹¤¤Þ¤¹¡£
5¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤¿»²±¡ÁªÀÐÀî¸©Áªµó¶è¡£
¸õÊä¼Ô¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡ÖÆÃ¤Ë½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¯ºö¤Ï¡©¡×
Q. ¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â5¿Í¤¬ºÇ¤âÁÊ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡©
¶¦»ºÅÞ ¿·¿Í¡¦Â¼ÅÄ ÌÐ ¸õÊä¡§
¡ÖÏ«Æ¯¾ò·ï¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢Êª²Á¹âÆ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤ÂçÉý¤ÊÄÂ¾å¤²¡×
¼«Ì±ÅÞ ¸½¿¦¡¦µÜËÜ ¼þ»Ê ¸õÊä¡§
¡ÖÃÏÊý¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤È³èÎÏ¤ò¼è¤êÌá¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï·ÐºÑ¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¡×
¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿Í¤òÂçÀÚ¤Ë°é¤Æ¡¢À¸¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤ó¤ÊÀ¯ºö¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
NHKÅÞ ¿·¿Í¡¦¾®Âô Àµ¿Í ¸õÊä¡§
¡ÖÊÐ¸þÊóÆ»¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬»ä¤¿¤Á¤Ï¤Ê¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
»²À¯ÅÞ ¿·¿Í¡¦ËÒÌî ÎÐ ¸õÊä¡§
¡ÖÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡ー¥¹¥È¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¿Í¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¿Í¤ò¼é¤êÈ´¤¯¡×
Q. ºÇÂç¤ÎÁèÅÀ¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¡£¤É¤ó¤Ê·ÐºÑÀ¯ºö¤¬É¬Í×¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¤«¡©
¶¦»ºÅÞ ¿·¿Í¡¦Â¼ÅÄ ÌÐ ¸õÊä¡§
¡Ö¤³¤Î´Ö¡¢¶¦»ºÅÞ¤¬¤º¤Ã¤È°ì´Ó¤·¤Æ¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¾ÃÈñÀÇ¤Î¸ºÀÇ¤¬¤ä¤Ï¤ê°ìÈÖÊª²Á¹âÆ¤Ç¤Ïº£¤ÎÂÐºö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡£¶¦»ºÅÞ¤Ï¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇÇÑ»ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º5%¸ºÀÇ¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¢¼ýÆþ¤¬¤Ê¤¤¾¯¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤â¤¹¤Ù¤ÆÇã¤¤Êª¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÊ¬¤½¤ì¤À¤±¸ºÀÇ¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡×
¼«Ì±ÅÞ ¸½¿¦¡¦µÜËÜ ¼þ»Ê ¸õÊä¡§
¡Ö¤ä¤Ï¤êÄ¹°ú¤¯¥Ç¥Õ¥ì¤«¤éÃ¦µÑ¤ò¤¹¤ë¡¢Êª¤Î²ÁÃÍ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ì¤Ï¹ñÆâ·ÐºÑ¤Ç¤â¡¢¤Þ¤¿¹ñºÝÅª¤Ê»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¤³¤Î¤³¤È¤Ï¤ä¤Ï¤ê½ÅÍ×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Êª²Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¶¯ÎÏ¤ËÍÞ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢µÞ·ã¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ç¡¢¹ñÌ±À¸³è¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢´ë¶È¤Î¸½¾ì¤ËÉéÃ´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Î¤·¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ï¡¢·ãÊÑ´ËÏÂÁ¼ÃÖ¤È¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ ¿·¿Í¡¦ÉÍÊÕ ·òÂÀ ¸õÊä¡§
¡ÖÃÏÊý¤Ç¤ÏÊª²Á¹â¤¬À¸³è¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ï¡¢¥¬¥½¥ê¥óÂå¤äÅÅµ¤Âå¤òÍÞ¤¨¤ëÀ¯ºö¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¥¬¥½¥ê¥óÂå¤Ç¸À¤¨¤Ð»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇÑ»ß¡¢ÅÅµ¤Âå¤Ç¤¤¤¨¤ÐºÆ¥¨¥ÍÉê²Ý¶â¤ÎÄ§¼ýÄä»ß¤Ê¤É¤òÁÊ¤¨¤Æ¡¢À¸³è¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤ÊÀ¯ºö¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
NHKÅÞ ¿·¿Í¡¦¾®Âô Àµ¿Í ¸õÊä¡§
¡Öº£¤Ã¤Æ°ì»þ¤ÎÊª²Á¹â¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£µÞ¤ÊÊª²Á¹â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë²æ¡¹¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¸ºÀÇ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
»²À¯ÅÞ ¿·¿Í¡¦ËÒÌî ÎÐ ¸õÊä¡§
¡ÖÊª²Á¹â¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢À¤³¦¤ò¸«¤Þ¤¹¤ÈÊª²Á¹â¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÄÂ¶â¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÊª²Á¹â¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÄÂ¶â¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÌäÂê¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤ä¤Ï¤ê¸ºÀÇ¤È¥¤¥ó¥Ü¥¤¥¹¤ÎÇÑ»ß¤ò¡¢»ä¤Ï¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÂ¶â¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¡¢¤³¤ì¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡×
¸õÊä¼Ô¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡Ö¿©ÎÁ¼«µëÎ¨¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿©ÎÁÉÊ¤Î²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢À¸»º¼Ô¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤³¤È¤Ë»¿À®¡©È¿ÂÐ¡©¡×
Q. ²È·×¤Ë¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥á¤Î²Á³Ê¹âÆ¡£È÷ÃßÊÆ¤ÎÈÎÇä¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢°ÂÄê¶¡µë¤ÏÂç¤¤Ê²ÝÂê¡£É¬Í×¤ÊÀ¯ºö¤È¤Ï¡©
¶¦»ºÅÞ ¿·¿Í¡¦Â¼ÅÄ ÌÐ ¸õÊä¡§
¡Ö¹ñ¤¬ÀÕÇ¤¤Ç½êÆÀÊä½þ¤â²Á³ÊÊÝ¾ã¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¡¢ÇÀ²È¤Î¼ýÆþ¤â°ÂÄê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÊÆ¤Î²Á³Ê¤ÎÌäÂê¤â¤ä¤Ï¤ê¡¢¹ñ¤¬ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÅ¬Àµ¤Ê²Á³Ê¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡£¤½¤ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ï¤êÇÀ¶ÈÍ½»»¤òÈ´ËÜÅª¤Ë°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡¢¶¦»ºÅÞ¤Ï¶ÛµÞ¤Ë1Ãû±ßÁý³Û¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡×
¼«Ì±ÅÞ ¸½¿¦¡¦µÜËÜ ¼þ»Ê ¸õÊä¡§
¡Ö»ºÃÏ¤Ç¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥³¥¹¥È¤¬¤É¤ì¤°¤é¤¤¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¡¢Æþ»¥²Á³Ê¤Î¤¢¤ë¤Ù¤²Á³ÊÂÓ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¼«Á³¤ËÆ³¤«¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢²æ¡¹¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼ç¿©¤Ç¤¢¤ë¤ªÊÆ¤¬¡¢»ºÃÏ¤â¤·¤¯¤ÏÀ¸»º¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ºÆÀ¸»º¤¬²ÄÇ½¤Ê¾õ¶·¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¤³¤Î¤³¤È¤¬À¯¼£¤È¤·¤Æ¼é¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡×
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ ¿·¿Í¡¦ÉÍÊÕ ·òÂÀ ¸õÊä¡§
¡ÖÊÆ¤Î²Á³Ê¤¬°ÂÄê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÊÆ¤òÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤â¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤«¤éÇÀ¶È¤ò»Ï¤á¤è¤¦¤È¤¤¤¦¿Í¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÊÆ¤ÏÍ¾¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Á°Äó¤Î¤â¤È¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤¤¿¼Â¼ÁÅª¤Ê¸ºÈ¿À¯ºö¤ò¡¢²þ¤á¤Æ¤ªÊÆ¤òÁý»º¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤³¤Ë¤«¤¸¤òÀÚ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
NHKÅÞ ¿·¿Í¡¦¾®Âô Àµ¿Í ¸õÊä¡§
¡Öº£¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ê¸ºÈ¿À¯ºö¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£°ã¤¦¤â¤Î¤ËÅ¾ºî¤¹¤ë¤ÈÊä½õ¶â¤¬½Ð¤ë¤È¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¡¢´ðËÜ¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¯¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢ÊÆ¤Ï¤É¤ó¤É¤óºî¤ë¤È¤¤¤¦Êý¸þ¤Ë¹Ô¤¯¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
»²À¯ÅÞ ¿·¿Í¡¦ËÒÌî ÎÐ ¸õÊä¡§
¡Öº£¡¢¤ªÊÆÇÀ²È¤µ¤ó¤ÏÀÖ»ú¤ÎÃæ¡¢¤ªÊÆ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¹ñ¤ò¡¢¹ñ¤¬ÊÆÇÀ²È¤µ¤ó¤Î¼ýÆþ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÄê²Á¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¡£¤½¤·¤ÆÊÆ¤Î²Á³Ê¤ò¹ñ¤¬°ìÉôÉéÃ´¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤Ï°Â¤¯Äó¶¡¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»ÅÁÈ¤ß¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤ä¤Ï¤êÂç»ö¤Ê¤³¤È¤«¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Åê³«É¼¤Ï¡¢º£·î20Æü¡£19Æü¤Þ¤Ç´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£