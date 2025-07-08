Mrs. GREEN APPLE大森元貴「とてつもない感じで発表というか、サプライズをやりまして…」近況を報告
7月7日（月）の放送では大森が、東京ディズニーランドにミセスがサプライズ登場したことなど近況報告しました。
（写真左から）Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗
――Mrs. GREEN APPLEは、東京ディズニーリゾートで開催される夏のスペシャルイベント「サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort」（7月2日〜9月15日）のコラボ展開を受け、7月1日に東京ディズニーランドのパレードにサプライズ登場。
また、上記期間中、「ベイマックスのハッピーライド」スペシャルバージョンを実施。通常アトラクションで流れている6曲のオリジナルソングに、Mrs. GREEN APPLEによる期間限定の楽曲が追加されます。
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大森：7月2日から、東京ディズニーランドのアトラクション「ベイマックスのハッピーライド」が始まっております！ コラボ、始まっております!!
1日に、我々はディズニーにお邪魔しまして。ちょっと、とてつもない感じで発表というか、（パレードに登場するという）サプライズをやりまして……アトラクション体験もありました！
💡ニュース💡— 東京ディズニーリゾートPR【公式】 (@TDR_PR) July 1, 2025 https://twitter.com/TDR_PR/status/1939964838555615541?ref_src=twsrc%5Etfw
東京ディズニーリゾートでは、7月2日から9月15日の期間、夏のスペシャルイベント「サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort」を開催✨
3人組バンドMrs. GREEN APPLEとのコラボレーションを記念して、本日7月1日に、ミッキーマウスとミニーマウス、Mrs. GREEN… pic.twitter.com/Cdpt71Vi70 https://t.co/Cdpt71Vi70
大森：そして、「DOME TOUR 2025 "BABEL no TOH"のOFFICIAL FAN CLUB『Ringo Jam』」全会員3次先行も始まりました！
大森：（Eテレ）「天才てれびくん」の再放送もあって。YouTubeにも（僕が楽曲提供した）「こたえあわせ」の歌唱シーンが出ました！（※「みんなで歌おう『こたえあわせ』SP」は7月9日（水）17:59までNHKプラスで見逃し配信中）
／— NHK MUSIC (@nhk_musicjp) July 2, 2025 https://twitter.com/nhk_musicjp/status/1940335139441242509?ref_src=twsrc%5Etfw
🍏てれび戦士 × #大森元貴 https://twitter.com/hashtag/%E5%A4%A7%E6%A3%AE%E5%85%83%E8%B2%B4?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw（#MrsGREENAPPLE https://twitter.com/hashtag/MrsGREENAPPLE?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw）
「#こたえあわせ https://twitter.com/hashtag/%E3%81%93%E3%81%9F%E3%81%88%E3%81%82%E3%82%8F%E3%81%9B?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw」SPコラボライブを公開✨
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視聴はこちらから👉️https://t.co/sUbxSz0KJb https://t.co/sUbxSz0KJb
『みんなで歌おう「こたえあわせ」SP』は
7/9(水)17:59まで見逃し配信中🔥https://t.co/llfpy6WbMu https://t.co/llfpy6WbMu
#天才てれびくん https://twitter.com/hashtag/%E5%A4%A9%E6%89%8D%E3%81%A6%E3%82%8C%E3%81%B3%E3%81%8F%E3%82%93?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw #天てれ https://twitter.com/hashtag/%E5%A4%A9%E3%81%A6%E3%82%8C?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw pic.twitter.com/WuCd7poSGt https://t.co/WuCd7poSGt
大森：そして、（雑誌）「音楽と人」8月号の表紙も飾らせていただきます！ ありがとうございます！ ぜひチェックしてみてください!!
【本日発売】— 音楽と人 (@ongaku_to_hito) July 4, 2025 https://twitter.com/ongaku_to_hito/status/1940947780568326495?ref_src=twsrc%5Etfw
音楽と人8月号
表紙巻頭 Mrs. GREEN APPLE
ベストアルバム『10』をもとに、メンバー個人インタビュー、10年前の初取材の記事再録などで、彼らのアニバーサリーに迫ります！#MrsGREENAPPLE https://twitter.com/hashtag/MrsGREENAPPLE?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw#MGA10 https://twitter.com/hashtag/MGA10?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw#MGA_MAGICAL10YEARS https://twitter.com/hashtag/MGA_MAGICAL10YEARS?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw@AORINGOHUZIN https://twitter.com/AORINGOHUZIN?ref_src=twsrc%5Etfwhttps://t.co/ufD0kBW0jA https://t.co/ufD0kBW0jA pic.twitter.com/fAZOx2YiQM https://t.co/fAZOx2YiQM
番組では他にも、アニバーサリーベストアルバム『10』について語る場面もありました。
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＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624