3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。
7月7日（月）の放送では大森が、東京ディズニーランドにミセスがサプライズ登場したことなど近況報告しました。


（写真左から）Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗



――Mrs. GREEN APPLEは、東京ディズニーリゾートで開催される夏のスペシャルイベント「サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort」（7月2日〜9月15日）のコラボ展開を受け、7月1日に東京ディズニーランドのパレードにサプライズ登場。

また、上記期間中、「ベイマックスのハッピーライド」スペシャルバージョンを実施。通常アトラクションで流れている6曲のオリジナルソングに、Mrs. GREEN APPLEによる期間限定の楽曲が追加されます。



大森：7月2日から、東京ディズニーランドのアトラクション「ベイマックスのハッピーライド」が始まっております！ コラボ、始まっております!!

1日に、我々はディズニーにお邪魔しまして。ちょっと、とてつもない感じで発表というか、（パレードに登場するという）サプライズをやりまして……アトラクション体験もありました！



大森：そして、「DOME TOUR 2025 "BABEL no TOH"のOFFICIAL FAN CLUB『Ringo Jam』」全会員3次先行も始まりました！



大森：（Eテレ）「天才てれびくん」の再放送もあって。YouTubeにも（僕が楽曲提供した）「こたえあわせ」の歌唱シーンが出ました！（※「みんなで歌おう『こたえあわせ』SP」は7月9日（水）17:59までNHKプラスで見逃し配信中）



大森：そして、（雑誌）「音楽と人」8月号の表紙も飾らせていただきます！ ありがとうございます！ ぜひチェックしてみてください!!



番組では他にも、アニバーサリーベストアルバム『10』について語る場面もありました。

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この日の放送をradikoタイムフリーで聴く https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11677
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＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624