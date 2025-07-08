（写真左から）Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗

💡ニュース💡 東京ディズニーリゾートでは、7月2日から9月15日の期間、夏のスペシャルイベント「サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort」を開催✨ 3人組バンドMrs. GREEN APPLEとのコラボレーションを記念して、本日7月1日に、ミッキーマウスとミニーマウス、Mrs. GREEN… pic.twitter.com/Cdpt71Vi70 https://t.co/Cdpt71Vi70

【本日発売】



音楽と人8月号

表紙巻頭 Mrs. GREEN APPLE



ベストアルバム『10』をもとに、メンバー個人インタビュー、10年前の初取材の記事再録などで、彼らのアニバーサリーに迫ります！#MrsGREENAPPLE https://twitter.com/hashtag/MrsGREENAPPLE?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw#MGA10 https://twitter.com/hashtag/MGA10?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw#MGA_MAGICAL10YEARS https://twitter.com/hashtag/MGA_MAGICAL10YEARS?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw@AORINGOHUZIN https://twitter.com/AORINGOHUZIN?ref_src=twsrc%5Etfwhttps://t.co/ufD0kBW0jA https://t.co/ufD0kBW0jA pic.twitter.com/fAZOx2YiQM https://t.co/fAZOx2YiQM