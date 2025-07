発酵食をテーマに楽しく学び、発表できる場！タニカ電器販売「夏休み発酵自由研究コンテスト 2025」

タニカ電器販売は、「夏休み発酵自由研究コンテスト 2025」を開催します。

開催期間: 8月1日(金)〜9月19日(金)

対象 : 小学1年生〜中学3年生

賞品詳細: 【グランプリ】

30,000円ギフトカードもしくは人気のおもちゃ(30,000円相当)

【銀賞】

10,000円ギフトカードもしくは人気のおもちゃ(10,000円相当)

【銅賞】

5,000円ギフトカード

【参加賞(全員)】

賞状&記念品

応募方法: 応募フォームにてエントリーを承ります。

エントリーと同時に作品のアップロードサービスを

利用したURLが必要です。

作品が完成してからご応募をお願いします。

※指定のフォーマットはありません。

結果発表: 2025年10月中旬に「タニカ電器」公式ウェブサイトにて発表。

評価基準: テーマがはっきりしているか、工夫しているかどうか、まとめ方がわかりやすいか、独創性があるか、結論をだせているか等

このコンテストは、2025年で9回目を迎え、毎年多くの小学生・中学生が、発酵食をテーマに楽しく学び、発表できる場となっています。

【タニカ電器とは】

1. 日本初のヨーグルトメーカー

創業75年のタニカ電器は、高品質で安全な製品を作るため国内自社工場で開発設計から製造まで一貫して行っています。

ヨーグルトメーカーを作り続けて50有余年。

様々な発酵食を作る発酵器メーカーとして進化を遂げました。

家電製品だけではなく、業務用製品、ヨーグルト種菌など幅広い商品を取り扱っています。

