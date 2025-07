ポータブル電源が史上最安値に！BLUETTI

BLUETTI(ブルーティ)は、2025年7月8日(火)〜7月14日(月)開催のAmazonプライムデーに参加します。

BLUETTI(ブルーティ)は、2025年7月8日(火)〜7月14日(月)開催のAmazonプライムデーに参加。

注目の大型セールがついにスタート!ブルーティの革新的ポータブル電源をお得に手に入れるチャンスです。

このキャンペーンでは過去最安値での提供に加え、さらに併用可能な5%OFFクーポンも配布しています。

機能性・デザイン性ともに優れた次世代ポータブル電源を、お得に購入できるチャンスです。

■セール概要

セール期間: 2025年7月8日(火)〜7月14日(月)

追加特典 : 一部商品に適用5%OFFクーポン「BLUETTIPD」も同時発行

【トップセールス】Charger1(560W車載高速充電) - 期間限定・29,600円(税込)

スペシャルクーポン:BLUETTIPD

560Wオルタネーターチャージャー

・車の走行中における6倍急速充電:通常のシガーソケット充電よりも6倍速く充電でき、充電待ちのストレスを大幅軽減。

・高い互換性:BLUETTI製のポータブル電源はもちろん、市販されている95%の他社製ポータブル電源にも対応可能。

・高温下でも安定した性能:アクティブ冷却ファンを搭載しているため、高温下でもスムーズに動作し、充電器の寿命を延ばして必要な時にしっかりと対応できます。

・取付簡単、手間要らず、複雑な工事不要。

誰でもすぐに取り付けて使える設計で、初めての方にも安心。

【新作】AORA 30 V2(600W|288Wh) - 期間限定・19,900円(税込)

スペシャルクーポン:BLUETTIPD

小型ながらパワフルな1台。

日常にも、防災にも。

・約4.3kgの超軽量&片手で持てるサイズ感:女性や高齢者でも手軽に使える「持ち運べる電源」。

・安心感を伝えるカラー:日本限定カラー「フォレストグリーン」で、使うたびに癒されるアウトドアテイストのデザイン。

・超静音設計(30dB):釣りや読書、睡眠時でも騒音が気にならず快適に使用可能。

・急速充電対応(最大380W):たった45分で80%まで充電可能、いざという時にすぐ使えます。

【トップセールス】AORA 80+100Wソーラーパネルセット(1000W|768Wh)- 期間限定・55,800円(税込)

スペシャルクーポン:BLUETTIPD

軽量&高出力。

太陽があれば、どこでも安心。

・日本限定カラー「フォレストグリーン」:自然と調和するデザインで、屋外にも映える1台。

・最短1時間でフル充電も可能な超急速充電:出発前の準備時間中にすぐ充電完了。

・最大2000W対応の電力リフト機能搭載:電子レンジや調理器具などの高出力機器も安心稼働。

・太陽光発電で電力自給自足:100Wパネルとのセットで、キャンプや災害時も頼れる存在に。

【新作】AORA 100 V2(1800W|1024Wh) - 期間限定・59,800円(税込)

スペシャルクーポン:BLUETTIPD

赤ちゃんのお世話中でも安心。

AORA 100 V2が静かに電力をサポート。

・高出力&大容量:1800Wの出力で、電子レンジ、ドライヤー、炊飯器など多くの電気製品に対応。

・既存のモデルに比べ体積は約35%も小さく、重量も約30%軽量化。

キャンプや車中泊はもちろん、家庭の非常用電源としても最適なパートナーとなります。

・静音設計&夜間も安心:低ノイズ設計で睡眠中や育児・介護にも最適。

・生活を支える防災力:Wi-Fiルーター、監視カメラ、扇風機などの生活インフラを長時間稼働させ、家族の安全と通信環境を守ります。

・日常使いにも便利:スマホ充電やパソコン作業、電気毛布にも対応でき、防災だけでなく普段使いのバックアップ電源としても最適。

【トップセールス】Elite 200 V2(2200W|2073.6Wh) -期間限定・109,800円(税込)

スペシャルクーポン:BLUETTIPD

圧倒的なパワーで、家庭もアウトドアもカバー

・“2kWh容量”を“1kWhサイズ”に凝縮:省スペース設計で、部屋の片隅や車内にもすっきり収まるサイズ感。

・車載グレードのリン酸鉄リチウム電池を採用:高い安全性と長寿命を実現し、安心して長く使えます。

・最大2200Wの高出力対応:家庭用家電、DIY用電動工具、アウトドア調理機器など幅広くカバー。

・日常から非常時まで幅広く活躍:キャンプ、庭仕事、災害対策など“1台あると助かる”万能モデル。

【新作】Apex 300(3200W|2764.8Wh) - 期間限定・159,600円(税込)

スペシャルクーポン:BLUETTIPD

電気代対策にも、災害対策にも。

・3200W定格出力、最大6400Wまで対応:IH調理器、エアコン、冷蔵庫、電気ケトルなど、消費電力の高い家電も安心して使用可能。

・17年以上の長寿命:安全性の高い車載グレードのリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。

1日1回使用でも約6,000サイクル≒17年以上使用可能。

・優れた拡張性:B300/B300K/B300Sに対応。

最大6台のB300Kと接続し、最大19,251Whまで拡張可能。

・AC待機電力がわずか20W:低待機電力設計により、蓄電を効率よく利用でき、長時間の運転にも対応可能。

■この夏、“賢く備える”を始めよう

Amazonプライムデーは、年間を通じて最も注目されるビッグセール。

その中でBLUETTIは、過去最安値かつ期間限定クーポンというダブルチャンスを用意しました。

「災害時の備え」「アウトドアの自由度アップ」「電気代節約」「育児やペットの安心」など、BLUETTIのポータブル電源はさまざまな生活の課題を解決します。

さらに、BLUETTI公式サイトではプライムデーと並行して「夏まつり特電祭」キャンペーンも実施中。

