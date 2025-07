エレコムは、心地よい振動でケアする「ECLEAR(エクリア) リフレッシュビート」を7月上旬より発売します。実売価格は1万8800円(税込)。

「ECLEAR リフレッシュビート」

記事のポイント ケアしたい箇所に当てるだけ・乗せるだけで、振動がじっくり刺激して癒してくれます。充電式のコードレスなので、持ち運びしやすく、使いたい場所や当てたい箇所に応じて自由に使えるのが特徴。3種類のアタッチメントが付属するので、用途や部位に応じて使い分けられます。

本製品は、1分間に約2600回の心地よい打撃振動で、足裏、ふくらはぎ、太もも、腰などをじんわり揺らしながら刺激し、乗せるだけ・当てるだけの簡単操作で気になる部位を手軽にケアできることが特徴。

振動モードと強さはそれぞれ3種類。9パターンの組み合わせから部位や好みに合わせて選べます。ボタンは電源・強さ・モードの3つだけ。シンプルな操作で初めて使う方でも分かりやすい仕様です。

気分や部位に合わせて使える、3種類のアタッチメントを付属。当てたい部位や範囲、好みの硬さに応じて付け替えられます。

ボール型:2つのボールによる2点の同時刺激で、狙いたい箇所にピンポイントで当てることができます。足裏や腰、背中などにおすすめ。足裏を乗せたまま動かすことで、強めの刺激を与えることもできます。

ボード型:広い面で振動が伝わるので、広範囲を効率よくケアできます。足裏やふくらはぎ、腰などにおすすめ。横になった状態で足を乗せたり手で持って気になる部位に当てたりすることで、リラックスタイムの”ながら刺激”にもぴったりです。

ソフト型:ボード型よりやわらかいポリウレタン樹脂を採用。広範囲をやさしく刺激します。太もも、骨盤や腰などにおすすめ。骨に近く痛みを感じやすい箇所も気軽にケアできます。

コードレス仕様のためケーブルの煩わしさがなく、場所を選ばずどこでも使用できます。また、コンパクトサイズで収納しやすく、持ち運びにも便利です。1回の充電で約2時間の使用が可能。付属のケーブルを使えば約3.5時間で満充電できます。振動による騒音を抑える減音パッド付き。音を気にせず安心してリラックスできます。

エレコム 「ECLEAR(エクリア) リフレッシュビート」 発売日:2025年7月上旬 実売価格:1万8800円(税込)

The post 疲れた身体に癒しを! 心地よい振動で足元〜腰をケアできる「ECLEAR リフレッシュビート」 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.