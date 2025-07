BLACKPINKが、約3年ぶりとなる待望の新曲「JUMP」を7月11日13時に全世界同時配信することが決定した。 ◆MVティザー 同曲は、7月5日・6日にソウル・高陽総合運動場で開幕したワールドツアー<BLACKPINK WORLD TOUR IN GOYANG>の初日公演でサプライズ初披露された新曲。2022年のリリース以来約3年ぶりの新曲ということで、世界中のファンから注目が集まっている。 今回のワールドツアーの幕開けの会場となったソウル・高陽総合運動場でのK-POPガールズグループの単独公演は、BLACKPINKが初となり2日間で7万8000人を集める大盛況を記録し、BLACKPINKの圧倒的な人気とライブパフォーマンス力を改めて証明した。 今回のワールドツアーは、ロサンゼルス、シカゴ、ニューヨーク、パリ、ミラノ、ロンドンなど、世界16都市・全31公演が予定されており、日本では2026年1月16日〜18日の3日間にわたって東京ドームで開催が決定している。 日本公演は2023年6月の京セラドーム大阪公演以来、約2年7ヶ月ぶりということもあり、待ちわびたファンの間では、SNS上でも「チケット争奪戦確定」「早く会いたい!」といったコメントが寄せられており、争奪戦必至のプレミアチケットとなることは間違いない。約3年ぶりの新曲「JUMP」と、圧巻のライブパフォーマンスにますます期待が高まる。 <BLACKPINK 2025 WORLD TOUR>2026年1月16日(金) 東京ドーム 開場:16:30 / 開演:18:302026年1月17日(土) 東京ドーム 開場:16:00 / 開演:18:002026年1月18日(日) 東京ドーム 開場:14:00 / 開演:16:00 ▼『BLACKPINK 2025 WORLD TOUR』東京ドーム公演 チケットのご案内https://ygex.jp/blackpink/news/detail.php?id=1124100 関連リンク◆BLACKPINK オフィシャルサイト

