相川七瀬が7月7日、自身の名前にちなんだ恒例ライブ<NANASE’S DAY 2025>を開催した。令和7年7月7日という7揃いの日に行われた本公演は、デビュー30周年イヤーを彩る特別な一夜となった。 ◆ライブ写真 今年は多数の新曲リリースに加え話題も豊富な節目の年とあって、ライブでは特にバラエティに富んだセットリストを披露。普段あまり演奏されないレア曲が次々と飛び出し、駆けつけたファンたちからは歓喜のリアクションが沸き起こった。 アンコールでは、配信リリースされたばかりの最新曲「ワッショイ!」を披露。楽曲が長年にわたりブラジルの日系文化「MATSURI DANCE」として親しまれている背景に触れながら、盆踊り協会のメンバーとともに会場を一体化させた。 なお、「ワッショイ!」のミュージックビデオ(Short Ver.)がYouTubeで公開中。イラストはデジタルクリエイター・寺田てらによるもので、楽曲のエネルギーを視覚でも楽しめる仕上がりとなっている。 また、相川七瀬は7月21日から、30周年を記念した全国ツアー<ROCK KINGDOM TOUR 2025>をスタートさせる。デビュー30年イヤーの熱い夏は、まだ始まったばかりだ。 セットリスト1.英雄譚2.R.U.O.K3.SEVEN SEAS4.LIKE A HARD RAIN5.Nostalgia6.Heat of the night7.I love you too8.花火が終わる頃9.BLUE KNIFE10.タイムマシーンにお願い11.満月にSHOUT!12.LIE LIE LIE13.R-指定14.Blue Star15.Victory Anthem En1.ワッショイ!En2.Sweet EmotionEn3.BREAK OUT!En4.夢見る少女じゃいられない ライブ情報<ROCK KINGDOM TOUR 2025>2025.07.21(祝・月) Zepp DiverCity(TOKYO)※追加公演2025.08.02(土) Zepp Sapporo2025.08.10(日) Zepp Nagoya ※SOLD OUT2025.08.11(祝・月) Zepp Namba ※SOLD OUT2025.08.17(日) Zepp Fukuoka ※SOLD OUT2025.08.23(土) SENDAI GIGS ※SOLD […]

