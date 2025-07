CENTの新曲「ラブシンドローム」のミュージック・ビデオが公開された。 現在放送中のカンテレ・フジテレビ系連続ドラマ(火ドラ★イレブン)『北くんがかわいすぎて手に余るので、3人でシェアすることにしました。』の主題歌として書き下ろされた「ラブシンドローム」だが、ミュージックビデオでは、CENTと初タッグとなる仲原達彦氏が監督を担い、突如始まった「ロボット」と「猫」との共同生活に最初は困惑するも互いの異なる部分を受け入れ助け合い、前向きに楽しむというCENTの姿が描かれている。 CENT Digital Single「ラブシンドローム」 2025年7月2日(水)配信開始配信 https://cent-ccc.lnk.to/lovesyndromeWords:CENTCHiHiRO CHiTTiii & 北澤ゆうほMusic:北澤ゆうほArrange:knoak & 北澤ゆうほ CENT Major 1st Mini Album『らぶあるばむ』 2025年8月20日(水)発売予約 https://cent-ccc.lnk.to/lovealbum_cd1.堂々らぶそんぐ2.ラブシンドローム3.ポーカーフェイス・カウボーイ4.Girlfriend5.Linda feat. 詩羽6.I’m fine7.百日草8.Tenugui galaxyyy!?!? Blu-ray初回限定盤A:CENT oneman live “CENTIMERTRE” at Zepp DiverCity初回限定盤B:CENTのここでロケさせてください〜伊勢の巻〜ファンクラブ盤:「らぶあるばむ」Behind The Scene 初回限定盤A(CD+Blu-ray)VIZL-2455 8,580円(税込)・初回限定盤Aジャケット・ビジュアルhttps://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIZL-2455.html 初回限定盤B(CD+Blu-ray)VIZL-2456 8,580円(税込)・初回限定盤Bジャケット・ビジュアルhttps://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIZL-2456.html 通常盤(CD)VICL-66080 3,080円(税込)・通常盤ジャケット・ビジュアルhttps://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-66080.html 生産限定ファンクラブ盤(CD+Blu-ray)NZS-1008 8,580円(税込)・ファンクラブ盤ジャケット・ビジュアル・豪華12インチLPサイズ仕様 / LPジャケットカードhttps://victor-store.jp/item/102278 VICTOR ONLINE STORE限定バンドル初回限定盤A初回限定盤B、通常盤それぞれに「らぶらぶTシャツ」が付属した限定のスペシャルセット。※ファンクラブ盤(NZS-1008)はセット対象外となります。※Tシャツのサイズはフリーサイズ(Lサイズ相当)のみとなります。https://victor-store.jp/artist/43227 【チェーン店別オリジナル特典】下記チェーン店舗・オンラインストアにて、対象商品をご予約・ご購入いただいた方に、チェーン別のオリジナル特典を先着でプレゼントいたします。各特典ともに数に限りがございますので、お早めにご予約・お買い求めください。対象ショップ・オンラインストア / 特典内容・VICTOR ONLINE STORE:ホログラムトレカ・TOWER RECORDS全国各店、TOWER RECORDS ONLINE:ポストカードA・HMV全国各店、HMV & BOOKS online:ポストカードB・Amazon.co.jp:メガジャケ・楽天ブックス:クリアポーチ・セブンネットショッピング:ピック※楽天ブックス、Amazon.co.jpでは、特典つき商品のカートがアップされます。特典をご要望のお客様は特典つき商品をお買い求めください。※一部お取扱いの無い店舗等もございますので、詳しくはお近くの店舗へお問い合わせください。※上記各特典ともに数に限りがございます。お早めのご予約をお願いします。※特典対象店舗は順次追加となることがございます。※特典の内容・デザインは予告なく変更する場合がございます。※確実に入手をご希望の方は、事前に各店舗へご確認いただくことをお奨めいたします。 『らぶあるばむ』<リリースイベント> <愛知>日時:2025年7月14日(月) 19:00〜会場:タワーレコード名古屋パルコ店内容:2ショット撮影会&握手会 <宮城>日時:2025年7月21日(月・祝) 17:00〜会場:タワーレコード仙台パルコ店内容:2ショット撮影会&握手会 <福岡>日時:2025年7月31日(木) 18:30〜会場:タワーレコード福岡パルコ店内容:2ショット撮影会&握手会 […]

The post CENT「ラブシンドローム」、ミュージック・ビデオ公開 first appeared on BARKS.