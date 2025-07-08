TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥È¥ë¥³¤ÎÆ°Êª±à¤Ç¥é¥¤¥ª¥ó¤¬Ã¦Áö¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Âð¤Ç¿²¤Æ¤¤¤¿½»Ì±¤¬½±¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¤ÎÈï³²¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

²¿¤«¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¼£°ÂÉôÂâ¡£»ëÀþ¤ÎÀè¤Ë¤Ï¡¢°Å°Ç¤ËÀø¤à¶â¿§¤Î»Ñ¤¬¡£¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢¹ë²÷¤Ê¤¿¤Æ¤¬¤ß¤òÀ¸¤ä¤·¤¿É´½Ã¤Î²¦¡¦¥é¥¤¥ª¥ó¤Ç¤¹¡£

º£·î6Æü¡¢¥È¥ë¥³ÆîÉô¤Ë¤¢¤ëÆ°Êª±à¤«¤é¥é¥¤¥ª¥ó¤¬Æ¨¤²½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤Î½»Ì±¤¬Èï³²¤ò¼õ¤±¡¢¤Ê¤«¤Ë¤ÏÂ­¤ò¤«¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¢µßµÞ¼Ö¤Ç±¿¤Ð¤ì¤ë¿Í¤Î»Ñ¤â¡£

¤³¤Á¤é¤ÎÃËÀ­¤Ï¼«Âð¤Ç¿²¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£

Èï³²¼Ô
¡Ö»ä¤ÏÌÓÉÛ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£ÌÓÉÛ¤ò¤á¤¯¤ë¤È¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¤¬Èô¤Ó¤«¤«¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£»ä¤Ï¤½¤Î¼ó¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¹Ê¤á¾å¤²¤¿¡£¥é¥¤¥ª¥ó¤Ï10¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤ÉÆ¨¤²¤Þ¤·¤¿¡×

ÃÏ¸µ¤ÎÃÎ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¤òÀ¸¤±Êá¤ê¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¼ºÇÔ¤·¡¢¼Í»¦¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£»ö·ï¤ò¼õ¤±¡¢¤³¤ÎÆ°Êª±à¤ÏÊÄº¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£