Éô°÷1¿Í¤Î»þ´ü¤ò¾è¤ê±Û¤¨ºÇ¸å¤Î²Æ¤Ø¡¡¹çÆ±¥Áー¥à¤ÇÎò»ËÅª1¾¡¤ò¡¡²¬»³¡¦È÷Á°ÎÐÍÛ¡Ú¹Ã»Ò±à¤Ø¤Î¥¥»¥¡Û
È÷Á°ÎÐÍÛ¡¿ºÐ¿¹·¼ÂÀ ¼ç¾¡Ê3Ç¯¡Ë
¡¡²Æ¤Î¹â¹»Ìîµå¡¦²¬»³Âç²ñ¤ÎÃíÌÜ¹»¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£È÷Á°ÎÐÍÛ¤Ë¤Ï¡¢Éô°÷1¿Í¤È¤¤¤¦»þ´ü¤ò·Ð¸³¤·¤Ê¤¬¤é3Ç¯¤Þ¤ÇÌîµå¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿µå»ù¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£»î¹ç¤Ë½Ð¤ëµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¹çÆ±¥Áー¥à¤È»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Æ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¶»¤Ë¡¢ºÇ¸å¤Î²Æ¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¡Éô°÷¤ï¤º¤«4¿Í¤ÎÈ÷Á°ÎÐÍÛ¤ÇÍ£°ì¤Î3Ç¯À¸¡¢ºÐ¿¹·¼ÂÀ¡£º£¤Î2Ç¯À¸¤¬ÆþÉô¤¹¤ë¤Þ¤ÇÉô°÷¤Ï1¿Í¤Ç¡¢Ê¿Æü¤Ï´ÆÆÄ¤È2¿Í¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÈ÷Á°ÎÐÍÛ¡¿ºÐ¿¹·¼ÂÀ ¼ç¾¡Ë
¡Ö¥´¥í¼è¤ê¤È¤«¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éÀèÀ¸¤Î¥Î¥Ã¥¯¼õ¤±¤¿¤ê¡£¥µ¥Ã¥«ーÉô¤È¤«¸«¤¿¤é¿ÍÂ¿¤¤¤ó¤Ç¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤¤¤¤¤Ê¤¡¤È¤«»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÅÚÆü¤Ë¤Ï¹çÆ±¥Áー¥à¤Ç¤Î³èÆ°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£È÷Á°ÎÐÍÛ¤Ï¡¢Éô°÷¤Î¸º¾¯¤Ç4Ç¯Á°¤«¤é¹çÆ±¥Áー¥à¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î²Æ¤Ï²¬»³¸æÄÅ¡¦ÁÒÉßÏÉ±©¤È¤È¤â¤Ë»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊÈ÷Á°ÎÐÍÛ¡¿ºÐ¿¹·¼ÂÀ ¼ç¾¡Ë
¡ÖÂç¿Í¿ô¤Ç¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬Ìîµå¤Ã¤Æ¤ª¤â¤í¤¤¤ó¤Ç¡£ÅÚÆü¤ÎÎý½¬¤Ï¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Ï¹çÆ±¥Áー¥à¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é»î¹ç¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¸ø¼°Àï¤â½Ð¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¹çÆ±¥Áー¥à¤Ç¤â»î¹ç¤Ë½Ð¤ì¤ë´î¤Ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡º£¤Î¹çÆ±¥Áー¥à¤Î3Ç¯À¸¤Ç¡¢1Ç¯À¸¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤ÏºÐ¿¹¤À¤±¡£2024Ç¯¤Î½©¤«¤é¥ì¥®¥å¥éー¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÇ¤¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Îý½¬»î¹ç¤ò¸«¼é¤ë¤Î¤ÏÉã¤Î¾»¿¤µ¤ó¡£
¡ÊÉã¡¦¾»¿¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¾¡¤ÁÉé¤±¤ÏÆÃ¤Ëµ¤¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê³Ú¤·¤¯¡¢¤¿¤À¡¢1ÅÀ¤À¤±¤Ï¼è¤Ã¤Æµ¢¤í¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¸«¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¹çÆ±Îý½¬¤ä»î¹ç¤ÏÁÒÉß»Ô¤ä²¬»³»Ô¤Ç¤ä¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¼«Âð¤¬¤¢¤ëÈ÷Á°»Ô¤«¤é1»þ´Ö°Ê¾å¤«¤±¤ÆÎ¾¿Æ¤¬Á÷¤ê·Þ¤¨¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÈ÷Á°ÎÐÍÛ¡¿ºÐ¿¹·¼ÂÀ ¼ç¾¡Ë
¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¡¢»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤«¤¤À¼¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ÊÎ¾¿Æ¤¬¡ËËè²óÁáµ¯¤¤È¤«¤·¤ÆÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¤´ÈÓ¤È¤«ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢´¶¼Õ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡²ÈÂ²¤äÃç´Ö¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤éÉô°÷1¿Í¤Î»þ´ü¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÂ³¤±¤Æ¤³¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÈ÷Á°ÎÐÍÛ¡¿ºÐ¿¹·¼ÂÀ ¼ç¾¡Ë
¡ÖÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤Í¡£·ë¹½¼«Ê¬Åª¤Ë¤ÏÇ»¤¤Ìîµå¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÊÉã¡¦¾»¿¤µ¤ó¡Ë
¡Ö»î¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¤é¾å¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¦¤«¤é¡¢¥¨¥éー¤Ê¤¯¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Ê¤é¾¡¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¡¡»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤È¤â¤ËÀï¤¦¥Áー¥à¥á¥¤¥È¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ä¡Ä¡£ºÐ¿¹¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¹çÆ±¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¤Ï²¬»³Âç²ñ»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë²Æ¤Î1¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ÊÈ÷Á°ÎÐÍÛ¡¿ºÐ¿¹·¼ÂÀ ¼ç¾¡Ë
¡ÖµîÇ¯¤ÎÀèÇÚ¤¬·ë¹½¤¤¤¤»î¹ç¤·¤¿¤ó¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï¼«Ê¬¤é¤¬¤â¤Ã¤È¤¤¤¤»î¹ç¤ò¤·¤Æ¡¢¾¡¤ÁÀÚ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×