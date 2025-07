人気はサクふわのクロワッサン！ 実力派オーナーによる、毎日立ち寄りたくなる駅近ベーカリー（東京・幡ケ谷）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は幡ケ谷駅近くにオープンしたベーカリー。モンテギュ社AOP発酵バターを使った軽やかなクロワッサンが大人気!

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

Bread Ship(東京・幡ケ谷)

クロワッサン 写真:お店から

2025年6月、幡ケ谷駅から徒歩1分ほどの場所にパンやサンドイッチ、焼き菓子などを扱うベーカリー「Bread Ship」がオープンしました。オーナの張悠翼(チョウユウスケ)氏は製パン専門学校を卒業後、「ブーランジェリー ラ・テール」で3年間修業を積み、「パリ・セヴェイユ」のフランス店「オーシャンデュコック」での研修を経験。その後、駒場東大前の人気ベーカリー「ル・ルソール」で5年間製造責任者を務め、技術と経験を着実に磨いてきました。そんな張氏が、子供のころから抱いていた「自分のお店を持つ」という夢を実現したのがこの「Bread Ship」です。幡ケ谷は張氏が5年ほど暮らしていた街で、土地勘があるうえに、特別な愛着を持っていたことから、この場所を選んだそうです。

店舗のデザインは、店名にちなんで船をイメージし、ショーケースが映えるつくりに。シンプルで温かみのある色合いが印象的な空間には、奥に工房があり、パン職人が焼き立てを生み出す様子を間近で見ることができます。ショーケースには、常時20種類ほどのアイテムが並び、選ぶ楽しさに満ちています。

サクふわで軽やか 写真:お店から

おすすめは、フランス産AOP認定の発酵バター「モンテギュ」を贅沢に使った「クロワッサン」399円。「モンテギュ」というフランスでは製菓・製パン業界のプロからも高く評価されているこのバターが、ヘーゼルナッツのような芳醇な香りを引き出しています。外はサクッと香ばしく中はふわっと軽やか。食感のコントラストも絶妙で、一口で記憶に残る味わいです。

パンドミ 出典:くちるさん

「パンドミ」421円は、シンプルながらパンそのもののおいしさが際立つ定番商品。トーストすれば外はカリッと中はふわふわでしっとり。そのままはもちろん、バターやジャムとの相性も抜群です。

ジャンボンフロマージュ 写真:お店から

サンドイッチも人気で、塩気の利いた生ハムと、新鮮なルッコラのほろ苦さが絶妙なバランスの「生ハムルッコラ」896円や、フランスで作られる代表的なハムのジャンボンとチーズがたっぷり挟まった「ジャンボンフロマージュ」864円など、食べ応えのあるラインアップが揃います。

パンクリーム 写真:お店から

おやつタイムには、甘さ控えめで素材の味を感じられる「パンクリーム」432円や「シナモンロール」399円などを。さらに、「ケークシトロン」432円、「フィナンシェ」345円、「カヌレ」375円といった焼き菓子も充実しています。どれも手土産にぴったりのクオリティ。素材にこだわったおいしいパンや焼き菓子を求めて足を運んでみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

お店の看板メニュー、クロワッサン 出典:ryuhei12さん

『どれも美味しかったが、やはりクロワッサン

風味と食感、味が最高でした。

スタッフの皆様がみんな素敵でアットホームでした』(ryuhei12さん)

シナモンロール 出典:どあらこあらさん

『どれもこれも材料はとっても良いモノな感じがします。

特にレーズンデニッシュはラム酒の香りが良くてレーズンも質が良い味がしました。

シナモンロールもバナナケーキも物凄い甘いのかなと思いきや上品なスッキリな甘さだったり』(どあらこあらさん)

※価格は税込。

<店舗情報>◆Bread Ship住所 : 東京都渋谷区幡ヶ谷1-33-3 田中ビル 1FTEL : 03-6681-5820

