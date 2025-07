うどん好き必見！ 1年以内にオープンした話題の新店7選

あなたはいくつ知ってる? 1年以内に都内にオープンしたうどん店の中から、話題の新店をご紹介します。

名店が手掛ける革新的な創作うどん店や、NY生まれのうどんレストランなど。1年以内に都内にオープンしたうどん店の中でも、うどん好きなら知っておきたい話題の新店をご紹介します。

1. 香川一福ART(東京・渋谷)

⾁うどん 写真:お店から

2025年5月、渋谷駅から徒歩6分ほどの場所に、うどんの名店が手掛ける革新的な創作うどん専門店「香川一福ART」がオープン。手掛けるのは有名グルメガイドに掲載され、「食べログ うどん EAST 百名店」にも何度も選出された讃岐うどんの名店「香川一福」です。おすすめの「⾁うどん(温)」1,200円は「The Tabelog Award 2025 Gold」を受賞している名店「銀座 しのはら」監修のメニュー。既存店舗でも⼈気の「⾁うどん」ですが、新店では見た目も美しくリニューアルされています。

2. 資さんうどん 両国店(東京・両国)

北九州のソウルフードも楽しめる 写真:お店から

北九州で40年以上にわたり愛されているうどんチェーン「資さんうどん」が、ついに東京へ進出。2025年2月24日、JR両国駅から徒歩約11分、都営大江戸線両国駅から徒歩約5分の場所にオープンしました。同店の看板商品「肉ごぼ天うどん」760円をはじめ、丼の一番人気「カツとじ丼」790円、北九州・小倉発祥の「焼きうどん」840円、「おでん」など100種類以上の豊富なメニューをラインアップ。小さな子どもからお年寄りまで、みんなが食事を楽しめる注目のチェーン店です。

3. hanon(東京・神泉)

「天麩羅せいろ【車海老1、旬の魚介1、野菜3】」 写真:お店から

2024年12月23日、ニューヨークタイムズ紙の二つ星を獲得したブルックリンの人気うどんレストラン「hanon(ハノン)」が渋谷区神泉にオープンしました。旬の魚介や野菜など5種類の揚げたて天ぷらを添えた「天麩羅せいろ」2,500円はニューヨークでも人気を博したシグネチャーメニュー。このほか「せいろ」900円、「かけ」900円、「釜玉明太バター」1,300円など、温冷各7種類以上のうどんメニューがそろいます。

4. はし田たい吉 2号店(東京・内幸町)

かしわ天ぶっかけうどん 写真:お店から

2024年9月、内幸町駅から徒歩3分ほどの場所に、3年連続で有名グルメガイドに掲載され2018年に惜しまれつつも閉店した人気博多うどん店「はし田 本店」のセカンドブランド「はし田たい吉」の2号店がオープンしました。オープン早々「名店の味が復活!」と、多くのメディアに取り上げられ、瞬く間に行列のできる人気店に。博多うどんというとやわらかくてフワフワな麺というイメージがありますが、実は明確な定義があるわけではなく、麺もだしも十店十色。「はし田たい吉」では、そんな博多うどんの自由な魅力を楽しめます。

5. 考えるな、うどん食え。(東京・三田)

冷かけ 写真:お店から

2025年3月に、間借りから実店舗に移転したうどん店「考えるな、うどん食え。」は、田町駅と三田駅に近い慶応仲通り商店街から曲がった細い道にあります。同店の推しは「冷かけうどん」。アゴが疲れるくらいコシのある、本場香川で食べているようなうどんを味わうことがきます。夜は、香川のお酒とおつまみも楽しめる居酒屋になるそう。

6. 因幡うどん ハラカド店(東京・明治神宮前)

肉ごぼう天うどん(モダン) 写真:お店から

2025年4月21日、明治神宮前駅4・7番出口からそれぞれ徒歩約1分の商業施設、東急プラザ原宿「ハラカド」内に、博多うどんの店「因幡うどん ハラカド店」がオープン。看板メニューは「肉ごぼう天うどん(モダン)」(1,250円)。創業から変わらない丸形のごぼう天に甘辛く煮た牛肉がトッピングされており、旨み豊かなつゆとふんわり軟らかな麺がよく合います。福岡のソウルフード、博多うどん。馴染みのある方はもちろん、未経験の方にもおすすめの風味豊かな逸品です。

7. 浅草真九郎(東京・雑色)

かしわ天 ざる 出典:桜王さん

2024年9月、京急雑色駅から徒歩4分ほどの場所に、新食感手打ちうどんを楽しめる「浅草真九郎」が浅草から移転オープンしました。一年を通して“冷やし”に焦点を当てた同店のうどんは福島県産「きぬあずま」をメインに、愛知県産「きぬあかり」、愛媛県産「チクゴイズミ」をブレンドし独特な食感に仕上げた麺。博多うどんのようにソフトな一噛みから、讃岐うどんのようでいてそれとも違う粘弾性を感じさせる「讃博系」というオリジナルジャンルを目指しているそう。

※最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

※価格は税込です。

文:食べログマガジン編集部

