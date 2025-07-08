¸µ¥Õ¥¸¥¢¥Ê¡¦Ê¿°æÍý±û¡Ö¤¹¤Ý¤ë¤ÈºÇ¶¯¥³¥ó¥Ó¡×¸åÇÚ¥¢¥Ê¤È¤ÎºÆ²ñ2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á 16Ç¯Á°à¤ªÊõá2¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª
¡Ö¸µ¥Õ¥¸¥¢¥Ê¥³¥ó¥ÓºÇ¹â¤Ç¤¹¡×
¡¡¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¤ÎÊ¿°æÍý±û¤¬¸µÆ±Î½¤Î¸åÇÚ¥¢¥Ê¤È¶öÁ³ºÆ²ñ¡¢²û¤«¤·¤Î¼Ì¿¿¤â¾Ò²ð¤·ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¤µ¤¹¤¬¼·Í¼¡×¤È¤Ä¤Å¤ë¤È¡¢¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤ÎËÜÅÄÊþ»Ò¤È³¹Ãæ¤ÇÁø¶ø¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÆ±¤¸»þ´Ö¤ËÆ±¤¸¥Ñ¥ó²°¤µ¤ó¤ËÎ©¤Á´ó¤ë»ä¤¿¤Á¡Ä±¿Ì¿¤¹¤®¤Æ¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¦w¡×¤È¡¢¤Ë¤³¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òSNS¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö²û¤«¤·¤Î16Ç¯Á°¤Î¼Ì¿¿¤â°ì½ï¤ËÅê¹Æ¤·¤Þ¤¹¡×¤È2009Ç¯¤´¤í¤È»×¤ï¤ì¤ëÍá°á»Ñ¤Îà¤ªÊõá¥·¥ç¥Ã¥È¾Ò²ð¤·¡¢ËÜÅÄ¤â¡Ö²ñ¤¨¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡¼¡¡16Ç¯Á°¤Î¼Ì¿¿¡¢»þ¤ÎÎ®¤ì¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¸æÆó¿Í¶¦¤Ë¤È¤Æ¤â¤ªåºÎï¤Ç¤¹¡ª¡ªÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¡Ö¸µ¥Õ¥¸¥¢¥Ê¥³¥ó¥ÓºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡ÖÍý±û¤Á¤ã¤ó¡¢Êþ¤Á¤ã¤ó¤Î¤¹¤Ý¤ë¤È¡ª¥³¥ó¥Ó²û¤«¤·¤¤¤Ê¡¡2¿Í¤È¤â¸µµ¤¤½¤¦¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¸æÆó¿Í¤È¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡ª¡×¡Ö¤¹¤Ý¤ë¤ÈºÇ¶¯¥³¥ó¥Ó¡¡¤ªÆó¿Í¤¬ËÍ¤ÎÀÄ½Õ¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¿°æ¤Ï06Ç¯4·î¤«¤é¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤¹¤Ý¤ë¤È!¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£ËÜÅÄ¤Ï03Ç¯¤«¤é1Ç¯´Ö¶âÍËÃ´Åö¡¢06Ç¯10·î¤«¤é½µËöÃ´Åö¤Ê¤É¤ò14Ç¯3·î¤Þ¤ÇÌ³¤á¤¿¡£