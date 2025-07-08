·³´ÏÅç¡ÖÍý²òÆÀ¤¿¡×¤ÈÆüËÜÀ¯ÉÜ¡¡À¤³¦°ä»º°Ñ¡¢´Ú¹ñ¤Ï¡Ö°ä´¸¡×
¡¡Ä¹ºê»Ô¤ÎÃ¼Åç¡ÊÄÌ¾Î¡¦·³´ÏÅç¡Ë¤Ê¤É¤Ç¹½À®¤¹¤ë¡ÖÌÀ¼£ÆüËÜ¤Î»º¶È³×Ì¿°ä»º¡×¤ò½ä¤ê¡¢¥Ñ¥ê¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¹ñÏ¢¶µ°é²Ê³ØÊ¸²½µ¡´Ø¡Ê¥æ¥Í¥¹¥³¡ËÀ¤³¦°ä»º°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÅÀ¸¡¤òµá¤á¤ë´Ú¹ñÂ¦¤ÎÁÊ¤¨¤òÂà¤±¤¿¡£ÆüËÜÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ï8Æü¡¢À¤³¦°ä»º°Ñ¤ÎÍý²ò¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¤ÈÉ¾²Á¡£´Ú¹ñÂçÅýÎÎÉÜ¤Ï¡Ö°ä´¸¡×¤Î°Õ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡»º¶È³×Ì¿°ä»º¤Ï2015Ç¯¡¢À¤³¦°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£´Ú¹ñ¤Ï¡¢·³´ÏÅç¤Ê¤É¤ÇÄ«Á¯È¾Åç½Ð¿È¼Ô¤Î¶¯À©Ï«Æ¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¡£7Æü¤Î°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢Îò»Ë¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¤·¤¿ÆüËÜ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬ÉÔ½½Ê¬¤À¤È¤·¤ÆÅÀ¸¡¤òµá¤á¤¿¡£ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï°Ñ°÷²ñ¤Î¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Æü´Ú¤Ç¶¨µÄ¤¹¤Ù¤¤À¤È¼çÄ¥¡£ÅêÉ¼¤Î·ë²Ì¡¢ÆüËÜÂ¦¤Ø¤Î»Ù»ý¤¬Â¿¿ô¤òÀê¤á¤¿¡£
¡¡·èÄê¤ò¼õ¤±¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ±ÍÍ¡¢¿¿Ùõ¤Ë´Ú¹ñÂ¦¤ØÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£´Ú¹ñÂçÅýÎÎÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ÏÌóÂ«¤òÃé¼Â¤ËÍú¹Ô¤¹¤Ù¤¤Ç¡¢º£¸å¤â°Ñ°÷²ñ¤ÇÌäÂêÄóµ¯¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡»º¶È³×Ì¿°ä»º¤ÎÅÐÏ¿¤ËºÝ¤·¡¢ÆüËÜ¤Ï¡Öµ¾À·¼Ô¤òµ²±¤Ë¤È¤É¤á¤ë¤¿¤áÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤ò¼è¤ë¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£