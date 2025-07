日本一のキッズリゾートを目指すレゴランド(R)・ジャパン・リゾートにて、2夜限定のスペシャルショー「まつりナイト」を開催!

特別なワークショップ、夜のアトラクションと、3つのスペシャルコンテンツが用意された、夏休み最後の週末に、忘れられない家族の大切なひとときが過ごせるイベントです☆

レゴランド(R)・ジャパン・リゾート「まつりナイト」2025

料金:2,000円(税込)/大人(19 歳以上)・子ども(3〜18 歳)共通チケット

※年間パスポートプレミアム会員は入場無料

※レゴランド(R)・ ジャパン ・ ホテルに8月23日、24日宿泊された方は入場無料

開催期間:2025年8月23日(土)18〜21時/8月24日(日)※2日間限定開催

チケット購入方法:公式HP( https://www.legoland.jp/ )より

チケット販売開始日:2025年7月14 日(月)12 時より販売開始

チケット枚数:限定 3,000 枚/日

対象年齢:全年齢/6歳未満のお子さんは付き添いが必要

開催時間:18時〜21時

会場:レゴランド(R) ・ ジャパン ※一部、運営しない施設もあります。詳細は公式HPで確認ください

レゴランド(R)・ジャパン・リゾートにて2日間限定で開催される「まつりナイト」

夏の風物詩“盆踊り”をテーマに、2025年はレゴランド(R)・ジャパン初の取り組みとして“まつり櫓(高さ4m/幅2.4m)”が設置されます。

また、スペシャルコンテンツとして、レゴランド(R)・ジャパン モデルビルダー二階堂氏がプロデュースする「2日間限定のワークショップ」も開催。

さらに2024年も大好評だった「夜のサブマリン・アドベンチャー」が、“もう一度乗りたい!”という声に応え再登場します☆

まつりナイト・スペシャルショー

開催時間:20時15分頃〜

会場:ファクトリーエリア

フォトジェニックな「ひまわり」のフォトスポットの前に、2025年の夏はレゴランド(R)・ジャパン初の試みとして、“まつり櫓”を設置。

夏の風物詩“盆踊り”をテーマに、キャラクターやパフォーマーと一緒に楽しく踊れる参加型ショーです。

にかいどうさんのスペシャル・ナイト・ワークショップ

所要時間:約30分

会場:レゴ(R)・クリエイティブ・ワークショップ

レゴランド(R)・ジャパン モデルビルダーの二階堂満氏が手がけたオリジナル「カニ」モデルを、自らの手で組み立てる限定ワークショップ。

子どもの成長を感じる瞬間を眺めながら、家族で楽しめます。

※当日予約/両日とも二階堂満氏がワークショップ講師として来場予定

二階堂満氏 プロフィール

倉敷芸術科学大学卒業、岡山県倉敷市を拠点に活動する、レゴランド(R)・ジャパン モデルビルダーの二階堂満氏。

生物をモチーフにしたレゴ(R)ブロック作品が高く評価され、各誌専門誌等で多数掲載されています。

デンマークでの公式コンテスト受賞経験を持っています。

ナイトアトラクション「サブマリン・アドベンチャー 月あかりバージョン」

サメやカラフルな熱帯魚など、本物の海の生物が泳ぐ海底遺跡を、潜水艦で探検する人気のライドアトラクション「サブマリン・アドベンチャー」

「シーライフ名古屋」館長による、夜の生き物にまつわるトリビアを聞きながら、海中で泳ぐ生き物の、普段見ることができない様子を観察することができます。

レゴランド(R)・ジャパンのナイトイベントでのみ手に入る限定ペンライト

価格:3,500円(税込)

販売店舗:ビッグ・ショップ、フォト・ショップ ほか

ナイトイベントでしか手に入らない限定ペンライトが2025年も登場。

14色のLEDが音楽に連動して光る、「まつりナイト」スペシャルショーの必携グッズです。

パーク内「フォト・ショップ」や、アジア最大級のレゴ(R) ショップ「ビッグ・ショップ」前の特設カートなどで販売されます。

価格:3,500円(税込)

「レゴ(R) ボックス セット」購入キャンペーン

夏の夜の想い出を持ち帰ることができる「レゴ(R) ボックス セット」購入キャンペーンを実施。

8月23日、24日の18時以降にレゴ(R)ボックス セットを含む1会計12,300円(税込)以上の購入で「40758 観覧車と花火大会」のレゴ(R) ボックスがプレゼントされます。

※まつりナイト参加者限定

※1日の配布数に上限あり

※無くなり次第終了

まつりナイト限定スイーツ

価格:各850円(税込)

販売店舗:キッチンカー

夏まつりの気分をさらに盛り上げる、2種類のかき氷デザートが登場。

「屋台フラッペ チョコバナナ いちごとぶどう」と

「屋台フラッペ チョコバナナ マンゴーとピーチ」が、まつりナイト限定で販売されます。

夏の風物詩“盆踊り”をテーマに、キャラクターやパフォーマーと一緒に楽しく踊れる参加型ショーなどが実施されるスペシャル企画。

レゴランド(R)・ジャパン・リゾートにて2025年8月23日、24日の2日間限定で開催される「まつりナイト」の紹介でした☆

※画像はイメージです

