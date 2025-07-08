キャンペーン：BelkinのUSB Type-Cハブやカードリーダーが「Amazon プライムデー」でセール価格に
Belkin Connect Thunderbolt 4 5-in-1 USB-C ドッキング ステーション
ベルキン株式会社は、7月8日（火）にスタートした「Amazon プライムデー」先行セールで、米Belkinの製品をセール価格で提供している。当サイトの記事でも人気を呼んだ「Thunderbolt 4 USB-C ドッキング ステーション」も、新しい製品が対象になっている。
スマートフォン用品を中心に対象製品は多岐におよぶ。カメラユーザーには充電やPC作業で役立ちそうな「Belkin Connect」ブランドから、セール対象となっている製品を紹介したい。
セール期間先行セール：2025年7月8日（火）0時00分～7月10日（木）23時59分 Amazon プライムデー（本セール）：2025年7月11日（金）0時00分～7月14日（月）23時59分
Belkin Connect 11-in-1 GaN ドック（150W）
32,990円→25,500円（23%OFF）
Belkin Connect Thunderbolt 4 5-in-1 USB-C ドッキング ステーション
31,680円→22,000（31%OFF）
Belkin Connect 8-in-1 Dual 4K Display USB-C コア ハブ
21,800円→16,506円（24%OFF）
Belkin Connect 7-in-1 マルチポート USB-C ハブ DDR200
6,435円→4,990円（22%OFF）