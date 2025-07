一人暮らしの家電選びで失敗した経験、ありませんか? 筆者自身、背伸びして買った家電がオーバースペックで手放した経験があります。一人暮らしに慣れた今の私が、かつての自分におすすめできるブランドがあるとしたら「BRUNO(ブルーノ)」かもしれません。実際SNSには、一人暮らしと思われるユーザーからの「BRUNOの家電が使いやすい」「プレゼントでもらったBRUNOの家電が役立っている」といった投稿が複数見られます。

↑左から「グリルサンドメーカー シングル」、「コンパクトマルチグリルポット」、「パーソナル電動ミルコーヒーメーカー」、「ガラスエアフライヤー」。いずれも「1台で何役もこなす」、「省スペース」、「充実した機能で、価格が良心的」といった共通点を備える製品たち。

BRUNOは「一人暮らし専用家電」を謳っているブランドではないですが、一人暮らしを始めるときにあったら頼もしいと感じる製品が多いです。しかも、おしゃれでスマートなデザインなのに、実は「超ズボラな使い方」もできるって知ってました? 製品作りの最前線に立つBRUNO社員二人を取材し、同社のさまざまな家電を通じて、一人暮らしに耳寄りな話や、ものづくりにかける思いを聞きました。

↑今回お話を聞いた、第2事業本部 キッチン事業部 チームリーダーの渡辺沙友美さん(左)、第2事業本部 キッチン事業部 事業部長の小林龍太さん(右)。

デザインをあえてシンプルにするワケ

BRUNOのコンセプトは「変幻自在で愉しさ重視」。少人数世帯をメインターゲットとしています。前身となるイデアインターナショナル社の時代から、「ギフト需要」をとらえて製品開発しているのだとか。

「人の好みはなかなかわからないので、特徴がありすぎるものを贈るのは難しいですよね。とすると機能がしっかりしていて、使い勝手が良いことはもちろんですが、『シンプルで可愛らしく、なじみやすいデザイン』にするのが重要なのでは、と考えました」(小林さん)

「カラーバリエーションも強みの一つです。季節ごとの限定色も展開しているので、ファッションを楽しむのと同じような感覚で家電も選んでほしいなと思っています」(渡辺さん)

↑同社の人気商品「コンパクトホットプレート」の2025年春の限定カラー。春を感じられる「― MOMOIRO 桃色 ―」と「― WAKAKUSA 若草 ―」の2色展開です。

ただ昨今は、あらゆるメーカーが機能とデザインを両立させた製品作りや、これまでにない色展開をしています。デザイン以外のBRUNO独自の強みとは何なのでしょうか。渡辺さんの答えは、「半歩先の提案」でした。

「一歩先ではなく、『半歩先』なのがミソです。使うのが難しそうでハードルが高いとか、自分にはちょっとカッコ良すぎる、と敬遠させることなく、『ちょっと背伸びしたら手が届きそう』、『部屋に置いてみたい、生活に取り入れてみたい』と感じていただける製品を送り出しているつもりです」

↑「『半歩』だからといって手を抜いているわけではなく、常に新しいトレンドを作るつもりで企画を考えています」(渡辺さん)。

つまり、今の自分から見て「一歩先」だと、機能が先進的すぎて使うのが大変だとか、自分の生活になじまないからそもそも買おうという気にならない……といった距離感が遠い存在のこと。その点、「半歩先」なら自分事化しやすくなり、製品を買った後の生活がイメージできたり、負担なく使い続けられたりするのでは、という思いがあるようです。

実はこの「半歩先」という考え方、今に始まったことではありません。一つの例が、2014年の発売以降、累計374万台を突破(2025年4月末時点)し、現在も売れ続けているBRUNOの代表的な製品「コンパクトホットプレート」。従来の「大きくて代わり映えがしない調理家電」というホットプレートのイメージを覆し、テーブルに出しっぱなしにできるデザイン性と、パエリアやアヒージョといった”映えレシピ”の提案により、新たな市場を切り開いた――というエピソードがあります。

【アイテム1】ズボラの極み!これよりラクにできるハンバーグはないかも

一人暮らしの悩みといえば、キッチンスペースが狭くて作れる料理が意外と限られること。狭いキッチンに置く家電は厳選しなければならないですし、コンロが一つしかないと調理の同時進行もラクじゃありません。そんな人におすすめなのが、「グリルサンドメーカー」です。

↑ギュッと挟んで焼くだけで、ホットサンドが手早く完成する「グリルサンドメーカー シングル」。価格は8800円 (税込)です。縦置きできるため収納時もコンパクト!

「グリルサンドメーカーなら、トーストはもちろん、餅も焼けるし、目玉焼きもOK。肉まんだってはさめちゃいます。朝食用に使うイメージが強いかもしれませんが、朝昼晩いつでも活躍します。キッチン常設の熱源を使わないので、コンロの数を気にせずに済みますよ」

グリルサンドメーカーで手軽にできる、一人暮らしにぴったりなメインディッシュとスイーツのズボラレシピを教えてもらいました。

ひき肉のパックを成形せず、そのままフライパンで焼く「ずぼらハンバーグ」

パックからグリルサンドメーカーに移したひき肉の上にスライスチーズを乗せ、スパイスを振って焼くだけ。途中でひっくり返す必要はありません。皿に盛らず、グリルサンドメーカーを鉄板替わりにしてそのまま食べれば、よりワイルド感が味わえます。

とろ〜り温かい!「カスタードプリンのホットサンド」

食パンに市販のプリンをのせ、フォークでぐしゃぐしゃにして焼くだけ。以前出演したライブ販売で大好評だったそう。

その他、コンビニのおにぎりや、「ランチパック」などをそのまま挟んで焼くのもおすすめだといいます。疲れ果てているときでも、グリルサンドメーカーがあればなんとかなる気がしてきました! しかも、食費も安く抑えられそうです。

食材のボリュームの調整も利いて、細かな分量も気にする必要がないなんて。私が一人暮らしを始めるときに知りたかったです!

The post 一人暮らし開始前に知りたかった!コンパクト家電の伝道師「BRUNO(ブルーノ)」に学ぶ、ぼっち家電の選び方 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.