フランス代表DFは去就が注目されている。



ジャーナリストのファブリス・ホーキンス氏によると、チェルシーに所属する28歳のフランス代表DFアクセル・ディサシは今夏の移籍市場でビジャレアルへ移籍する可能性があるという。



2023年8月にASモナコから4500万ユーロの移籍金でチェルシーに完全移籍を果たしたディサシ。デビューシーズンとなった23-24こそプレミアリーグ29試合に先発出場し、2ゴールを記録するなど主力として活躍していたが、昨季は序列が低下。今冬にはアストン・ヴィラへレンタル移籍しており、同クラブではここまでプレミアリーグ9試合、UEFAチャンピオンズリーグでは1試合に先発出場していた。





Axel Disasi's third goal of the season. #CFC | #BreChe pic.twitter.com/FUoWypxi7W