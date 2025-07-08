¡Ö¥ª¥Õ²á¤®¤ë(¾Ð)¡×à´óÀ¸½Ã¥«¥Ã¥×¥ëá¤Î11Ç¯¸å¡Ä32ºÐ¡õ29ºÐ¤ÎÌµ¼Ùµ¤¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡ÖÁÇ¤Ç¤¤¤¤¤Í¡×¡Ö¥É¥é¥Þ¤Ç¸«¤»¤Ê¤¤¾Ð´é¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È¡×
Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤ÇºÆ¶¦±é¡Ä·àÃæ¤È¤Ïà°ìÊÑáÉ½¾ð¤ËÃíÌÜ!
¡¡±Ç²è¡Ö´óÀ¸½Ã¡×¤ÇÎø¿ÍÌò¤ò¤Ä¤È¤á¤¿2¿Í¤¬ºÆ¶¦±é¡½¡£»£±Æ¸½¾ì¤Ç¸«¤»¤¿¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ñþ¤ò·ë¤Ã¤¿ÃåÊª»Ñ¤Ç2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÇ¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¡¦À÷Ã«¾ÂÀ(32)¤È¶¶ËÜ°¦(29)=·§ËÜ»Ô½Ð¿È¡£ÊüÁ÷Ãæ¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¸ø¼°X¤¬¡ÖÄÕ½Å¤ò»Ù¤¨¤ë²ÎËû¤È¤Æ¤¤¤Ç¡£º£¸å¤Î3¿Í¤Î´Ø·¸À¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¡Ä¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦ÄÕ²°½Å»°Ïº(²£ÉÍÎ®À±)¤ÎºÊ¡¦¤Æ¤¤Ìò¤Î¶¶ËÜ¤È³¨»Õ¡¦´îÂ¿Àî²ÎËûÌò¤ÎÀ÷Ã«¤¬´é¤òÊÂ¤Ù¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¾Ð´é¤Ç¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò·è¤á¤ëÌµ¼Ùµ¤¤Ê»Ñ¤«¤é¤Ï¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤¿¡£
¡ÖÇ®¤¤¡×¡Ö²û¤«¤·¤¤¡ª¡×
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤À¤³¤Î´é¡£¥ª¥Õ²á¤®¤ë¤¾(¾Ð)¡×¡Ö¥É¥é¥Þ¤Ç¸«¤»¤Ê¤¤¾Ð´é¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡£¤ª¤Æ¤¤¤µ¤ó¡×¡Ö2¿Í¤Î¾Ð´é¤¬ÁÇ¤Ç¤¤¤¤¤Í¡Á¡×¡Ö´óÀ¸½Ã¥«¥Ã¥×¥ë¤¸¤ã¤ó¡£10Ç¯¸å¤È¤¤¤¦¤Î¤âÇ®¤¤¡×¡Ö²û¤«¤·¤¤¡ª´óÀ¸½Ã¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¡×¡Ö¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢¤ªÆó¿Í¤Ï´óÀ¸½Ã¤Ç¶¦±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª¡¡¤³¤ÎÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È¸«¤Æ»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡Á¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè1Éô¤¬2014Ç¯¤Ë¡¢Âè2Éô¤¬15Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤Ì¡²è¤ò¼Â¼Ì²½¤·¤¿±Ç²è¡Ö´óÀ¸½Ã¡×¤Ç¡¢À÷Ã«¤Ï¼ç¿Í¸ø¡¦Àô¿·°ì¡¢¶¶ËÜ¤Ï¿·°ì¤Î¥¬¡¼¥ë¥Õ¥ì¥ó¥É¡¦Â¼ÌîÎ¤Èþ¤ò¹¥±é¤·¤¿¡£