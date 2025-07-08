¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¸«¤Æ¡Ä¡×¿Íµ¤¥é¥¸¥ª½ªÎ»¤«¤é2Ç¯¡¢à½÷Í¥áÀÖ¹¾¼î½ï¤Î»Ñ¤ËSNSÁûÁ³¡ÖÃ¯¤À¤í?¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤¿¡ª¡×¡ÖÁ´¤¯¤ªÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤µ¤½¤¦¡×È¿±þÍÍ¡¹
¸ÅÁã¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¡Ä¥ì¥¢¤Ê¹õ±ï¥á¥¬¥Í»Ñ¡ª
¡¡¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡Ö¤¿¤Þ¤à¤¹¤Ó¡×(TBS¥é¥¸¥ª)¤ÎºÇ½ª²ó¤«¤é2Ç¯¡½¡£¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÀÖ¹¾¼î½ï¤¬¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤·¡¢¸½ºß¤Î»Ñ¤¬SNS¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡6Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡¢Ä«»³²È¤Ç¤¹¡£¡×(Ä«ÆüÊüÁ÷)¤Ë½Ð±é¡£W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÃæÂ¼¥¢¥ó¤È¾®ß·À¬±Ù¤¬É×ÉØÌò¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¥Û¡¼¥à¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢Âè1ÏÃ¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡É×ÉØ¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¿·Ê¹µ¼ÔÌò¤È¤·¤ÆÀÖ¹¾¤¬»Ñ¤ò¸½¤¹¤ÈSNS¾å¤Ç¤â¡ÖÀÖ¹¾¼î½ï¤Á¤ã¤ó½Ð¤Æ¤¤¿¡ª ÁêÊÑ¤ï¤é¤º²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤±¤É¡ÄÃ¯¤À¤í?¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤¿¤ó¤À¤±¤ÉÀÖ¹¾¼î½ï¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡ª¥¹¥Ã¥¥ê¡×¡Ö¥É¥é¥Þ¤Çµ×¤·¤Ö¤ê¸«¤Æ¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤º²Ä°¦¤¤¤Ê¤¡¤È¥Ë¥ó¥Þ¥ê¡×¡ÖÊÑ¤ï¤é¤º¤¤¤¤Ì£½Ð¤·¤Æ¤ë¡×¡ÖÀÖ¹¾¤µ¤ó¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ªÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç²¿¤è¤ê¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤ÎÀª¤¤¤Ç¡Ø¤¿¤Þ¤à¤¹¤Ó¡ÙÉü³è¤·¤Æ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡¢¹õ±ï´ã¶À¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿ÀÖ¹¾¤¬¡¢ÃæÂ¼¤ä¾®ß·¤È¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÖ¹¾¤Ï1997Ç¯¤ËÄ«ÆüÊüÁ÷Æþ¼Ò¡¢2007Ç¯¤ËÂà¼Ò¤·¥Õ¥ê¡¼¤ËÅ¾¿È¡£¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤ÇÉý¹¤¯³èÌö¡£12Ç¯¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·23Ç¯¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¤¿¤Þ¤à¤¹¤Ó¡×¤Ç¤Ï¥á¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£21Ç¯¤Ë¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¤ª¼ª¤Ë¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¡£¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£