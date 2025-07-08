¡Ú£Å¡½£±Áª¼ê¸¢¡Û¹á¹ÁÀï¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½¡¡½é¾·½¸ÁÈ¤«¤é£¶¿Í¤¬ÀèÈ¯
¡¡£¸Æü¤ÎÅì¥¢¥¸¥¢£Å¡½£±Áª¼ê¸¢¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤Î¹á¹ÁÀï¤ËÎ×¤àÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡£±£¹ºÐ¤Î¥Ô¥µ¥Î¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ì¹¬ÅßËÙÈø¡ÊÌ¾¸Å²°¡Ë¤¬¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢½é¾·½¸ÁÈ¤«¤é£¶¿Í¤¬ÀèÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉÛ¿Ø¤Ï£³¥Ð¥Ã¥¯¤È¤Ê¤ê¡¢£Í£Æ°ð³À¾Í¡ÊÌ¾¸Å²°¡Ë¤È£Í£ÆÀîÊÕ½Ù¡Ê¹Åç¡Ë¤¬¥À¥Ö¥ë¥Ü¥é¥ó¥Á¡¢¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤Ï£Í£ÆÁêÇÏÍ¦µª¡ÊÄ®ÅÄ¡Ë£Í£Æµ×ÊÝÆ£¼¡Ïº¡ÊÇð¡Ë¤¬Æþ¤ê¡¢£±¥È¥Ã¥×¤Ï£Æ£×³ÀÅÄÍ¦Úö¡ÊÇð¡Ë¡¢£²¥·¥ã¥É¡¼¤Ï£Æ£×¥¸¥ã¡¼¥á¥¤¥óÎÉ¡Ê¹Åç¡Ë¤È£Æ£×µÜÂåÂçÀ»¡Ê¿À¸Í¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¥²¡¼¥à¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÏÁêÇÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê
¡Ú£Ç£Ë¡Û
¢¨¥Ô¥µ¥Î¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ì¹¬ÅßËÙÈø¡ÊÌ¾¸Å²°¡Ë
¡Ú£Ä£Æ¡Û
¡¡¹ÓÌÚÈ»¿Í¡Ê¹Åç¡Ë
¡¡¸Å²ìÂÀÍÛ¡ÊÇð¡Ë
¢¨°ÂÆ£ÃÒºÈ¡ÊÊ¡²¬¡Ë
¡Ú£Í£Æ¡¿£Æ£×¡Û
¡¡°ð³À¾Í¡ÊÌ¾¸Å²°¡Ë
¢¨¥¸¥ã¡¼¥á¥¤¥óÎÉ¡Ê¹Åç¡Ë
¡¡ÀîÊÕ½Ù¡Ê¹Åç¡Ë
¡¡ÁêÇÏÍ¦µª¡ÊÄ®ÅÄ¡Ë
¢¨³ÀÅÄÍ¦Úö¡ÊÇð¡Ë
¢¨µ×ÊÝÆ£¼¡Ïº¡ÊÇð¡Ë
¢¨µÜÂåÂçÀ»¡Ê¿À¸Í¡Ë
¢¨¤Ï½é¾·½¸